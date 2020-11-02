55 uyuşturucu taciri ile 26 hırsız gözaltına alındı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü kent emniyetinin sağlanması için düzenlediği operasyonlarda 55 kişiyi uyuşturucu ticaretini yapmaktan 26 kişiyi ise hırsızlık suçundan gözaltına aldı.

Kent emniyeti için çalışmalarını sürdüren Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü düzenlediği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ticareti yapan şahsı ve hırsızı gözaltına aldı. Emniyet uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ticaretinden 55 şüpheli şahsı gözaltına alırken 3 şahıs tutuklandı. 10 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatan emniyet güçleri 26 şahıs hakkında işlem yaparken 2 şahıs tutuklandı. Rutin denetimlerde ise 38 aranan şahıs yakalanırken 55 kişi hakkında da kabahatler kanunundan işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise, 595 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 7 adet uyuşturucu hap, 100 paket gümrük kaçağı sigara, 9 adet ruhsatsız tabanca 98 adet fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği 37 adet kartuş, 1 adet gasp edilen cep telefonu, 2 adet çalıntı laptop, 7 adet suça konu cep telefonu, 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı çocuk bisikleti, 4 adet çalıntı soba, 1 adet çalıntı su sayacı, 1 adet çalıntı spiral makinesi, 47 adet kesici alet, 1 adet muşta ve 2 adet biber gazı ele geçirildiği öğrenildi.