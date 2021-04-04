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50 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı

Gaziantep’te, bir ikametten 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2 kadın şüpheli şahıs yakalandı.

GAZİANTEP 04.04.2021, 16:23
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50 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı

Gaziantep’te, bir ikametten 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2 kadın şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan 2021 Cuma günü Boyno Mahallesi’ndeki bir ikametten meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde girdikleri evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edilen F.Ü. ve Z.Ö. isimli kadın şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
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