!5 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kutlaması

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türk Milletinin bağımsızlık için her şeyi göze alabilen yüce bir millet olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında “Tarih boyunca iç ve dış düşmanlara karşı tek yürek olarak vatan toprağını savunan aziz milletimiz, devletiyle kenetlenerek darbe girişimi karşısında da aynı birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmiş ve ülkesini savunmuştur” ifadelerini kullandı. Geçmişinden dersler çıkaran ve düşmanlarının oyunlarına gelmeyen büyük ve köklü Türk Milletinin, her biri birbirinden kahraman evlatları sayesinde geleceğin aydınlık yolunda emin adımlarla yürüdüğüne vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“15 Temmuz gecesi tüm dünya bir kez daha Türk Milletinin inanç ve kararlığı ile her şeyin üstesinden gelebileceğine şahit oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlarken, vatanımızın birlik ve beraberliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. SANKO Üniversitesi olarak, geçmişin koruyucuları, geleceğin emanetçileri, bağımsızlığı ve vatanı için mücadeleden vazgeçmeyen gençler yetiştirmeye devam edeceğiz.”