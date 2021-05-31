5 köyde 14 bin 500 metrelik sıcak asfalt çalışması başlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında 5 köyü birbirine bağlayan 14 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimine başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler yıllar içerisinde deforme olan Şahinbey İlçesi’ne bağlı Yeşilköy, Muhacirosman, Sarıt, Deredüzü, Bostancık köylerinin birbirine bağlayan yolların sıcak asfalt serimine başladı. 14 bin 500 metrelik grup yolunda yürütülen çalışma tamamlandığında Şahinbey bölgesi ile Gaziantep-Kilis Yolu’nu bağlayan modern, yeni ve alternatif bir yol oluşacak. Öte yandan yolun tamamlanmasıyla etrafında bulunan ekili tarla ve bahçelerin tozdan etkilenmesi engellenecek.

"Bizler artık şehir standartlarında yaşıyoruz"

Yolun yapımının Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in verdiği değeri gösterdiğini aktaran Sarıt Köyü sakini Seyfi Özel, “Çok güzel bir proje. Birçok bölgeyi bu yol köylerimize bağlayacak. Dünya’da da başkanımız ‘Şampiyon Başkan’ olarak anılıyor tebrik ediyoruz. Köyler artık şehir standartlarında yaşıyor. Yok yok. Büyükşehir bütün istekleri yerine getiriyor, birçok projeyi gerçekleştiriyor. Köylülerin istekleriyle yapılan çalışma bizleri memnun etti” diye konuştu.

Bir diğer Sarıt Köyü sakini Mehmet Güner ise yolun çiftçilere göre önemini vurgulayarak, “Otoban gibi bir yol yapılıyor. Yolun eski hali çok kötüydü, ağaçlarımız toz içinde kalıyor, ekinlerimizi öldürüyordu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Başkan Fatma Şahin’e teşekkür ederim” dedi.

Muhtarlar yeni yol çalışmalarından memnun

Sarıt Mahalle Muhtarı Kadir Çoban köy için bu yolun her şey olduğunu aktararak, Büyükşehir Belediyesi’ne başvurunun ardından sorunun hemen çözüme kavuştuğunu, yeni yolun köylüleri memnun ettiğini ifade etti.

Eski yolda sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Deredüzü Mahalle Muhtarı Mehmet Kalkan ise araç geçişlerinde yükselen tozun yol kenarındaki ürünlere zarar verdiği hatırlattı. Yolun yapılmasıyla köylerde yaşayanların huzura kavuşacağını dile getirdi.

Bostancık Mahalle muhtarı Kazım Ateş ise yolun medeniyet olduğunu, bu yol yapılmasa tarlalara ulaşılamayacağını, ürünlerin hasatlarında sıkıntı yaşayacaklarını vurguladı.