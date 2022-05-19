4’üncü Uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 4’üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenen Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikaliyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) organizasyonunu üstlendiği, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan festivalin ilk gününde GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde sergilenen müzikal, dans ve müzikle harmanlanan performanslarla beğeni topladı. Haldun Dormen’in yazıp yönettiği, şarkı sözleri Çiğdem Talu’ya, besteleri Melih Kibar’a ait olan, Türkiye’nin en çok izlenen müzikallerinden olan Hisseli Harikalar Kumpanyası, Samsun’da yapılan prömiyerin ardından ilk kez operada ve senfoni orkestrası eşliğinde sahnelendi. Yaklaşık 3 saat süren 2 perdelik müzikal, Anadolu’da bir çadır tiyatrosunun assolistinin büyük bir gazinoya transfer olması üzerine başlayan yeni assolist arayışı ve bir köy ağasının yeni assoliste aşık olmasıyla gelişen komik olayları anlattı.

Sahnede ayrıca oyun sırasında indirilen perdeye Hisseli Harikalar Kumpanyası’nın unutulmaz oyuncuları Adile Naşit, Erol Evgin ve diğer oyuncuların oyundaki fotoğrafları ile Haldun Dormen’in fotoğrafı perdeye yansıtıldı. Seyirciler dakikalarca usta oyuncuları alkışladı.

Yeni bir prodüksiyon olarak sahneye konan eserin müziklerini, besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe düzenleyerek senfonik orkestraya uyarladı. Müzikalin rejisörlüğünü Şahan Gürkan, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz yaptı.

’’Anadolu’da sadece Gaziantep’te

Müzikalin sonunda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, gösteriyle çok güzel bir akşam yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası etkinlikleri çerçevesinde Anadolu’da sadece Gaziantep’te gerçekleşen Opera ve Bale Festivali’nin dördüncüsünü yapıyoruz. Gaziantep’in kültür ve sanat açısından Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, STK’lar ve kurumlarla hep beraber güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Siz sanatseverlerin de bize katılarak katkı sunması hoşnut ediyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gençlerimizin nice yüzyıllarda Türkiye Cumhuriyeti’ni daha müreffeh bir ülke haline getirmek için çalışacaklarına inanıyorum."

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal ise gösteri öncesi yaptığı konuşmada, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı arifesinde Gazianteplilerle birlikte olmaktan ve bu keyfi sizlerle birlikte yaşamaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyor. Biz de maddi ve manevi bütün gücümüzle bu damara sizlerle birlikte can vermekten büyük bir şeref duyuyoruz. Başta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Gaziantep Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programın sonunda sanatçılara Başkan Vekili Sayın Erdem Güzelbey, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi Genel Koordinatörü Öğretim Görevlisi Fahri Çepik ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay günün anısına çiçek takdim etti.

Başkan Vekili Güzelbey ayrıca Genel Müdür Yardımcısı Haberal’a festival için verdiği emekler için kutnu kumaşından yapılan ay yıldız desenli şal hediye etti.

Festival sihirbaz oz müzikali ile sürecek

Festival, 19 Mayıs Perşembe Günü saat 11.00 ve 14.00’da Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Onat Kutlar Sahnesi’nde sahnelenecek bestesi, şarkı sözleri ve metin uyarlaması Özlem Abacı’ya ait olan çocuk müzikali “Sihirbaz Oz” ile sürecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan dev organizasyonun basın, tanıtım, ağırlama ve yürütme kademeleri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülüyor.