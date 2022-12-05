48 saatte 15 oyun geliştirdiler

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından oyun ve yazılım sektörünün gelişmesine katkı sağlamak ve çevik yazılımcılar yetişmesine destek vermek amacıyla her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen oyun geliştirme maratonu HKÜ GAME-JAM’22 etkinliği hafta sonunda gerçekleştirildi.

HKÜ Yazılım Öğrenci Topluluğu’nun organizasyonu ile HKÜ Öğrenci Merkezi’nde hafta sonunda bir araya gelen 80 oyun geliştiricisinden oluşan 17 takım, yorucu ve uykusuz geçen 48 saatlik maratonun sonunda 15 farklı oyun geliştirdi. Yarışma maratonunun da geliştirilen mobil oyunların sunumlarının yapılmasının ardından konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “48 saatte oyun geliştirmek kolay bir süreç değil. Bu süreçte kimi zaman uykusuz kalıyorsunuz, ama giderek mesafe kaydediyorsunuz, daha güçlü oyunlar geliştiriyorsunuz. Oluşturulan yarışma takımlarında farklı disiplinlerden arkadaşlarımızın bir arada olması da memnuniyet verici. Bu kadar kısa bir sürede 15 oyunun geliştirilmesi çok büyük bir başarı. Bu yıl yarışmacılar arasında Deneyap Teknoloji Atölyelerinden gelen lise öğrencilerimiz de var ve dereceye de girdiler. Etkinliğe katılan tüm oyun geliştiricileri tebrik ediyorum, OSB Teknokentimize ve tüm etkinlik sponsorlarına destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından, jüri değerlendirmesi neticesinde dereceye giren takımlar açıklandı. Birinci olan Task Force 241, ikinci olan The Passengers ve üçüncü olan Helikanon takımlarına plaket takdim edildi.