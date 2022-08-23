Son Dakika
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, büyükbaş hayvan sürüsüne daldı: 18 hayvan telef oldu
41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı
Gaziantep’te dolandırıcılık suçundan hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
GAZİANTEP 23.08.2022, 10:32
Gaziantep’te dolandırıcılık suçundan hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan H.O. isimli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.