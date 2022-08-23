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41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı

Gaziantep’te dolandırıcılık suçundan hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

GAZİANTEP 23.08.2022, 10:32
41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunun firari yakalandı

Gaziantep’te dolandırıcılık suçundan hakkında 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan 41 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan H.O. isimli şahıs, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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