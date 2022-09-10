40 yılın deneyimi 40 günlük evli çiftlere aktardılar

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, evliliklerinde 40. yılı geride bırakan 35 çifti, evliliklerinin 40. gününde olan 35 çifti bir araya getirdi. Başkan Fadıloğlu, “Aile müessesesi, ne kadar güçlü olursa ülke de o kadar güçlü olur” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, evliliklerinde 40 yıllık bir zaman dilimini geride bırakan 35 çifti, evliliklerinin 40. gününü yaşayan 35 çifti, akşam yemeğinde Dülük Tabiat Parkı içerisinde bulunan Göl Kafe Restoran’da misafir etti. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve evli çiftler katıldılar. Tecrübe aktarımına dayalı etkinlikte kendilerinden deneyimli kişilerle birlikte yemek yiyen ve sohbet eden genç çiftler, önemli tavsiyeler dinlediler. Uzun yıllar devam eden huzurlu ve mutlu evliliklerin sırlarının paylaşıldığı programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, evlilik deneyimlerini genç çiftlere anlattı.

’’En önemli şey çekirdek aile değil geniş ailedir’’

Konuşmasında nasihatin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Ben, öncelikle davetimize icabet ettiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarımızla birlikte 40 yılını dolduran çiftleri, 40. gününü yaşayan genç çiftlerimizle bir araya getirmek istedik. Amacımız, gençler ile büyüklerimizi bir araya getirmekti. İnşallah 40 günlük evli çiftler, nice 40 yıllara ulaşırlar. 40 yıllık evli çiftlerimize de Rabbimden sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Gençlerimizin, büyüklerimizden alacakları nasihatler çok önemlidir. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Aile müessesesi, ne kadar güçlü olursa ülke de o kadar güçlü olur. Gençlerimize en önemli tavsiyem, büyüklerinizi hiçbir zaman ihmal etmeyin. Bu ülkenin geleceğini kurtaracak en önemli şey çekirdek aile değil, geniş ailedir. Geçmiş dönemde nasıl dedeyle torunun bir arada yaşadığı mekanlar varsa bunun yeniden tesis edilmesi lazım ki geniş aileyle birlikte gücümüz artsın. Ailenin geniş aile olmasıyla o çocukların gelişmesine katkı sağlaması çok önemlidir. Yarın sizler de ilerde kaynana, kayınbaba olacaksınız. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız, sizler de gençlik zamanınızda büyüklerinize öyle davranmanız gerek, diye düşünüyorum. Allah; muhabbetinizi daim eylesin, birliğinizi daim eylesin, sağlık, sıhhat, mutluluk ve afiyet versin. Genç evlilerimize hayırlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin, büyüklerimize de torunlarının gününü görmeyi nasip etsin. Ben, katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”

’’Hayatımızda uygulamaya çalışacağız’’

Bir ömür mutlu bir evlilik yaşamak istediklerini kaydeden Aleyna Nur Şenkaya, “Bugün burada bulunduğumuz için çok mutluyum. Ben İstanbul’dan Gaziantep’e gelin olarak geldim. Burada böylesine güzel bir yemek programında olmak, beni ziyadesiyle mutlu etti. Kendimi iftar sofrasındaymışım gibi hissettim. O kadar samimi, o kadar güzel bir ortam. Burada hem Şehitkamil Belediye Başkanımızın hem de büyüklerimizin tavsiyelerini dikkatle dinledik. Onların bizlere vermiş oldukları bu değerli tavsiyeleri bizler de hayatımıza uygulamaya çalışacağız, evliliğimize önem göstermeye çalışacağız. İnşallah biz de eşimle nice 40 yıllara ulaşırız, diye ümit ediyorum. Ben bizlere böylesine güzel bir program düzenlediği için Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve tüm Şehitkamil Belediyesi ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bütün çiftlere günün anısına özel kutulu fincan takımı hediye etti