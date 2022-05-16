banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam!
Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam!
THY uçağı Kanada’ya acil iniş yaptı
THY uçağı Kanada’ya acil iniş yaptı
Burak Elmas'tan adaylık açıklaması
Burak Elmas'tan adaylık açıklaması
Peynir fiyatları düşebilir!
Peynir fiyatları düşebilir!

4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale festivali başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) destekleriyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4’üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali 18-24 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

GAZİANTEP 16.05.2022, 15:58
4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale festivali başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) destekleriyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 4’üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali 18-24 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan dev organizasyonun basın, tanıtım, ağırlama ve yürütme kademeleri büyükşehir belediyesi ekiplerince yürütülüyor.

Festival, 2021-2022 sanat sezonunda birbirinden güzel eserleri seyirciyle buluşturan Samsun ve Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları 3 müzikal ve 1 çocuk oyununu, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Sahnesi’nde Gazi şehirli sanatseverlere sunacak.

Geleneksel hale gelen, başta Anadolu coğrafyası olmak üzere dünyanın birçok noktasındaki kültür yansımaları olan türküler ve şarkıların konularıyla anlatıldığı, klasik batı müziği disipliniyle yorumlanıp çok sesli olarak düzenlenen eserlerin sergileneceği Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, yine büyüleyecek.

Eşsiz müzikaller ve oyunlara ev sahipliği yapacak

Festivalin açılışı 18 Mayıs 2022 Çarşamba Günü saat 20.00’de Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek “Hisseli Harikalar Kumpanyası” müzikaliyle olacak.

Haldun Dormen’in yazıp yönettiği, Türkiye’nin en çok izlenen müzikallerinden olan Hisseli Harikalar Kumpanyası, Anadolu’da bir çadır tiyatrosunun assolistinin büyük bir gazinoya transfer olması üzerine başlayan yeni assolist arayışı ve bir köy ağasının yeni assoliste aşık olmasıyla gelişen komik olayları konu ediniyor.

19 Mayıs Perşembe Günü saat 11.00 ve 14.00’da Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Onat Kutlar Sahnesi’nde sahnelenecek bestesi, şarkı sözleri ve metin uyarlaması Özlem Abacı’ya ait olan çocuk müzikali “Sihirbaz Oz”, miniklerle buluşacak. Kansas’taki evinde kendi halinde yaşayan Dorothy’nin bir gece ansızın çıkan kasırga ile evinden çok uzaklarda olan Oz diyarına yolculuğunu işleyen müzikal, geleceğin izleyicilerini unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Festival, 22 Mayıs 2022 Pazar Günü 20.00’de Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde Antalya Devlet Opera ve Balesi oyuncularının eşsiz performansıyla Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli eserlerinden biri olan "Kanlı Nigar" müzikaliyle devam edecek. Bestesi Cem İdiz’e ait olan müzikal, 1900’lerin İstanbul’unda, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor. İki perdelik eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografı Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Festivalin kapanışı 24 Mayıs 2022, Salı 20.00’de Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasıyla solistleri tarafından Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek “Memleketim” müzikaliyle olacak. Anadolu’da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikalinin koreografisi Armağan Davran, dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşecek olan dev organizasyonun basın, tanıtım, ağırlama ve yürütme kademeleri de yine büyükşehir belediyesi ekiplerince yürütülüyor.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
23°
az bulutlu