4 ülkeden 200 öğrenci eTwinning projesinde buluştu

Türkiye, İtalya, Gürcistan ve Romanya’dan yaklaşık 200 öğrenci eTwinning projesinde bir araya geldi. 5 ay boyunca süren projede öğrenciler öğretmenlerin düzenlediği etkinliklerle hem kaynaştı hem de faydalı alışkanlıklar edindi.

Türkiye ve İtalya’nın kurucu ortaklığıyla Gürcistan ile Romanya’dan da katılımla düzenlenen eTwinning projesi sona erdi. Birbirlerinden binlerce kilometre ötede olan 4 ülkeden yaklaşık 200 öğrenci proje çerçevesinde 5 ay boyunca çevrimiçi olarak bir araya geldi. 13 öğretmenin başvurusuyla gerçekleştirilen Uluslararası eTwinning projesi çerçevesinde öğrencilere dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı üzerine bilgilendirici ve farkındalık oluşturucu etkinlikler yaptırıldı.

Projenin hedefinin geleceğin yetişkinleri olacak çocukların interneti daha güvenli olarak kullanmalarını sağlamak olduğunu belirten öğretmenler, özveriyle yürüttükleri projenin amacına ulaşarak sonlandırıldığını ifade etti.

Tam bir işbirliği içinde çalışarak etkinlikleri planlayan 4 ülkedeki 7 okul ve 9 öğretmen, projenin bitiminde tüm öğrencilere katılım sertifikalarını dağıttı. Yapılan etkinlikler sayesinde öğrenciler haber hazırlama, makale yazma, güvenli internet kullanımı,web2.0 araçlarının kullanımı, avatar oluşturma, dijital kimliğini gizli tutma gibi konularda kazanımlar elde etti.

Olcay Külah Ortaokulu’ndan müdür Erkan Bilgili ve öğretmenler Zehra Sarı, Aygül Çolak, Mehmet Çelik, Cemile Karagülle ve Neslihan Konaç’ın yer aldığı projeye Türkiye’den Ali Tutkun İlkokulu, Bahattin Kayalı İlkokulu, GHV İnal Aydınoğlu İlkokulu, İtalya’dan IC PICENTIA - Pontecagnano (SA); Gürcistan’dan LEPL Poti Muniipality Public School #12 ve Romanya’dan Prof.Paul Banica Secondary School katıldı.