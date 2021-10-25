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3’üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi destekleri ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3’üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali Akdeniz Esintileri konseri ile başladı.

GAZİANTEP 25.10.2021, 12:37
3’üncü uluslararası Gaziantep opera ve bale festivali başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Üniversitesi destekleri ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3’üncü Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali Akdeniz Esintileri konseri ile başladı.

“Kültür Şehri Gaziantep” hedefine emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya verdiği destekleri sürdürüyor. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Sanat Merkezi’nde bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali’nin ilk gününde Orkestra Şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın verdiği “Akdeniz Esintileri” konseri düzenlendi. Hazırlanan zengin repertuvarla seyirci karşısında çıkan orkestra, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Solistler Soprano Funda Uyanık ve Tenor Cenk Bıyık Akdeniz ülkelerinin sevilen yerli, yabancı şarkıları, tangolar ve türkülerini seslendirdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren ve ücretsiz olan etkinliğin sonunda orkestra tarafından sürpriz yapılarak Gazi şehrin “Bahçalarda Mor Meni” şarkısı izleyicilerle beraber söylendi.

Konser öncesi konuşma yapan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Solmaz Haberal, pandemi dönemi ve sonrası verdiği destekler için Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül’e teşekkür etti.

Festival, 26 Ekim Salı Günü Mavera Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve İncesaz Topluluğu’nun vereceği “İncesaz Konseri” ile devam edecek.

Festival 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ithafen Orkestra Şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde solist sopranolar Sevinç Demirağ, Saliha Aktaş, mezzosoprano Nihan Çetin Aydın, tenorlar Hakan Bölükbaşı ve Onur Polat ile bas Serkan Sevinç’in, 28 Ekim Perşembe Günü vereceği “Cumhuriyet Bayramı Gala Konseri” ile sona erecek.

Festivalde çocuklara ve gençlere yönelik etkinlikler de yapılacak

Bu yıl ki etkinliklerde çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerde yer alacak. Bu kapsamda 25 Ekim Pazartesi ve 26 Ekim Salı günleri seçilmiş olan okullarda verilecek eğitimler verilecek, kısa dinletiler yapılacak. Etkinliğe Solist Sopranolar Sevinç Demirağ ve Saliha Aktaş, Mezzosoprano Nihan Çetin, Piyanist Rufina Usmanova Aydın, Tenorlar Hakan Bölükbaşı ve Onur Polat ile Bas Serkan Sevinç katılacak.

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