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32 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
GAZİANTEP’TE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARDA HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 32 YIL 7 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI. ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN TİTİZ ÇALIŞMA SONUCU ŞAHİNBEY İLÇESİ ÇAMLICA MAHALLESİNDE YAKALANAN ŞAHSIN 14 AYRI HIRSIZLIK DOSYASINDAN TOPLAM 32 YIL 7AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ. EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
GAZİANTEP 13.08.2020, 09:53
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32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs Gaziantep polisi tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şahinbey ilçesi Çamlıca Mahallesinde yakalanan şahsın 14 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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