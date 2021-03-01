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30 yıldır çektiği ağrılardan ameliyat ile kurtuldu

30 yıldır ağrı çeken 56 yaşındaki Medine Göçmen, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik’in başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği Perkütan Nefrolitotomi ameliyatı (kapalı böbrek taşı ameliyatı) sayesinde sağlığına kavuştu.

GAZİANTEP 01.03.2021, 09:50
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30 yıldır çektiği ağrılardan ameliyat ile kurtuldu

30 yıldır ağrı çeken 56 yaşındaki Medine Göçmen, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik’in başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği Perkütan Nefrolitotomi ameliyatı (kapalı böbrek taşı ameliyatı) sayesinde sağlığına kavuştu.

Karın ağrısı, bulantı, idrar sıkıntısı ve kanlı idrar şikayetiyle Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvuran 56 yaşındaki Medine Göçmen, Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Hilmi Çelik tarafından muayene edildi. Yapılan tahliller ve ultrason tetkiki sonucunda sağ böbreğinde taş ve taşa bağlı tıkanıklık tespit edildi. Bunun üzerine hastanın ameliyat edilmesine karar verildi.

“ANKA Hastanesi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim”

Ameliyat sonrası ağrıları dinen Medine Göçmen, “30 yıldır dayanılmaz ağrılar çekiyordum. Bu durum hayatımı olumsuz etkiliyordu. Yaptığım araştırmalar sonrası ANKA Hastanesi’ne başvurdum. Tedavi için ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ben ise ameliyat olmaktan korkuyordum. Fakat korkumun yersiz olduğunu anladım. Ameliyat öncesi ve sonrasında Üroloji Servisi hemşire ve çalışanları tarafından tüm takip ve tedavilerim son derece düzenli ve özenli bir şekilde yapıldı. Beni sağlığıma kavuşturan doktorum ve benimle yakından ilgilenen ANKA Hastanesi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Ameliyat sırasında ve sonrasında hastanın hiçbir sıkıntı yaşamadığı belirtilen Op. Dr. Çelik, “Hastanemize ciddi karın ağrısı, bulantı, idrar sıkıntısı ve kanlı idrar şikayetiyle başvuran hastamızda yapılan tetkiklerde sağ böbreğinde taş ve taşa bağlı tıkanıklık tespit ettik. Hastamızın diyabet ve tansiyon rahatsızlığı vardı. Yapılan kapsamlı muayene sonucunda ameliyat için sıkıntılı bir durum olmadığını belirledik. Hastamıza başarılı bir şekilde ‘perkütan nefrolitotomi’ ameliyatı yaptık. Kendisini taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyor, ona sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz” diye konuştu.
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