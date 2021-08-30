banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TFF'den İngiltere açıklaması!
TFF'den İngiltere açıklaması!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
BioNTech aşısı olduktan sonra öldü!
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Serdar Ortaç korona virüse yakalandı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos’ta Gaziantepli şehitler unutulmadı

Gaziantep’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yılı nedeniyle Şehitliklerde de tören düzenlendi.

GAZİANTEP 30.08.2021, 11:38
30 Ağustos’ta Gaziantepli şehitler unutulmadı

Gaziantep’te, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yılı nedeniyle Şehitliklerde de tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü dolaysıyla Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma programının ardından kent protokolü Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikleri ziyaret etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, Gaziantep Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, askeri erkan ve diğer protokol üyeleri ile şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Ziyaret sırasında şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildikten sonra şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Program yeni şehitlik ziyareti sonrası sona erdi.

Yorumlar (0)
31°
açık