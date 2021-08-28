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30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

GAZİANTEP 28.08.2021, 10:29
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Yıldırım, “Birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha yaşayarak deneyimlediğimiz, ulus olarak kenetlenerek zorlukların üstesinden gelmeye çalıştığımız şu günlerde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

Vatan toprağı ve bağımsızlık denildiğinde paylaşmanın, birlik ve beraberliğin milletin önceliği olduğunu belirten Dr. Yıldırım, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlığında kazanılan ve tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz sırasında şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anar, nice Zafer Bayramlarını sağlık ve mutlulukla kutlamayı dilerim” ifadelerini kullandı.

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