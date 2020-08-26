30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
MERKEZİ GAZİANTEP’TE BULUNAN ANADOLU SAĞLIK İŞLETMELERİ DERNEĞİ (ASİD) GENEL BAŞKANI DR. YUSUF ZİYA YILDIRIM, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDENİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI. DR. YILDIRIM, 30 AĞUSTOS 1922’DE, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ÖNDERLİĞİNDE KAZANILAN ZAFERİN, ÜLKEMİZİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULDUĞU GÜN OLMANIN YANINDA, ULUSUMUZUN YENİDEN VAR OLMA MÜCADELESİ İÇİN DE YAKILAN BÜYÜK BİR ATEŞ OLDUĞUNU KAYDETTİ.
Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Dr. Yıldırım, 30 Ağustos 1922’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin, ülkemizin düşman işgalinden kurtulduğu gün olmanın yanında, ulusumuzun yeniden var olma mücadelesi için de yakılan büyük bir ateş olduğunu kaydetti.
“98’inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutlamaya hazırlandığımız Büyük Taarruz, Yüce Türk Milleti için çok önemli bir dönüm noktası olmuş ve bağımsızlık uğruna asla ödün vermeyeceğimizi bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” diyen Dr. Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi.
“Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum.”
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