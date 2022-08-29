30 Ağustos Zafer Bayramı, binlerce sporcuyu buluşturdu

Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Geleneksel Zafer Kupası Spor Müsabakaları tamamlandı. Organizasyonlarda dereceye giren sporculara ödülleri, ay-yıldızlı coşkunun zirveye ulaştığı törende takdim edildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Zafer Kupası Spor Müsabakaları çerçevesinde, basketbol ve badminton branşlarında oynanan final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular ödüllerini Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen törenle aldılar. Halk oyunları ve ışık gösterileriyle ay-yıldızlı coşkunun yaşandığı törende; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Alkan ile katılımcı spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcu velileri, şampiyonların mutluluğunu paylaştılar. 10 farklı takımdan 200’e yakın sporcunun mücadele ettiği Geleneksel Basketbol Kupası ve kortlarda 8 farklı kategoride 152 sporcunun raketlerini büyük bir ustalıkla kullandığı Geleneksel Badminton Kupası’nın şampiyonlarına, branşa özgü spor malzemeleri armağan edildi.

“Federasyonlarımıza ve kulüplerimize teşekkür ediyorum”

Ağustos ayı boyunca parke üzerinde büyük efor sarf eden sporcular ve antrenörlerle ödül töreni sırasında yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada federasyonlara ve spor kulüplerine teşekkür etti. Başkan Fadıloğlu, “30 Ağustos Zafer Bayramını, kurumlararası iş birliğiyle organize ettiğimiz geleneksel spor etkinliklerinde coşkuyla kutluyoruz. Tamamlanan akıl-zeka oyunları ve satranç turnuvalarının ardından bugün badminton ve basketbol kupalarında dereceye giren sporcularımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Yarın ise Alleben Yüzme Havuzumuzda Geleneksel Yüzme Yarışmalarını icra edeceğiz. Tüm organizasyonları Milli Eğitim camiamız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve federasyonlarımızın büyük desteği ile gerçekleştiriyoruz. Binlerce sporcunun centilmence mücadele ettiği organizasyonlarda en büyük pay sahiplerinden biri de değerli kulüplerimiz. Bu noktada değerli kulüp yöneticilerimizi ve tribünlerde sporcularımızı yalnız bırakmayan değerli velilerimizi büyük içtenlikle tebrik ediyorum. Müsabakaların düzenlenmesinde katkı sunan herkesi kutluyorum. Tüm sporcularımıza, kariyerlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.