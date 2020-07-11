3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonda 3500 paket sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Gaiziantep Şehitkamil İlçesi Sanayi mahallesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.