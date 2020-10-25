29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
ANADOLU SAĞLIK İŞLETMELERİ DERNEĞİ (ASİD) GENEL BAŞKANI DR. YUSUF ZİYA YILDIRIM
Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Cumhuriyet’in ilan edilişinin 97’nci yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Dr. Yıldırım, “Türk Milleti gücünü bağımsızlığından alan ve bu uğurda canını vermekten çekinmeyen yüce bir millettir” ifadelerini kullandı.
Her Türk vatandaşının öncelikli görevinin bağımsızlığımızın en büyük teminatı olan Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak olması gerektiğini vurgulayan Dr. Yıldırım, mesajını şöyle tamamladı;
“Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önderimizin de ifade ettiği gibi; ‘Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.’ Egemenliğini elinde tutan bir millet olmanın büyük gururunu bizlere yaşatan Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin 97’nci yılını kutluyorum.”
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