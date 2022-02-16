banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

27 yıl aradan sonra ilk kez tohumluk buğdaylar ücretsiz temizlenecek

Gaziantep’in Araban ilçesinde atıl durumda bekleyen selektör makinesi ve binası, 27 yıl aradan sonra ilk kez Kaymakam Sevgili ile Başkan Altun tarafından imzalanan protokol ile ücretsiz olarak yeniden Arabanlı çiftçilere hizmet verecek.

GAZİANTEP 16.02.2022, 12:39
27 yıl aradan sonra ilk kez tohumluk buğdaylar ücretsiz temizlenecek

Gaziantep’in Araban ilçesinde atıl durumda bekleyen selektör makinesi ve binası, 27 yıl aradan sonra ilk kez Kaymakam Sevgili ile Başkan Altun tarafından imzalanan protokol ile ücretsiz olarak yeniden Arabanlı çiftçilere hizmet verecek.

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Araban Kaymakamlığı Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından 1990 yılında inşaatı tamamlanarak Arabanlı çiftçilerin hizmete giren ve içerisinde tohumluk buğday temizleme makinesi olan selektörün bulunduğu tohum temizleme binası, 27 yıl aradan sonra yeniden çiftçilere ücretsiz olarak hizmet verecek.1990 yılında hizmete açılan tohum temizleme binası. 1995 yılında alınan karar ile binanın hizmete kapatılması ile birlikte bina ve selektör de çürümeye terk edildi. Tohum temizleme binasının atıl durumda bırakılmasının ardından ise bölge çiftçileri 27 yıl boyunca her ekimden önce tohumluk buğdaylarını çevredeki ilçelerdeki selektör işletmelerine taşıyarak, belli ücret karşılığında temizleyebildi.

Ekonomisinin yüzde yüzü tarıma dayalı olan ve Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan Türkiye’nin en kaliteli makarnalık sert buğday ve ekmeklik buğday üretiminin desteklenmesi amacıyla tohumluk buğdaylar ücretsiz olarak temizlenecek.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili’nin teklifi üzerine selektör makinesi ve binanın kullanım hakkı imzalanan protokolle Araban Ziraat Odası’na verildi. 27 yıl aradan sonra tekrar çiftçilere ücretsiz olarak hizmet verecek olan selektörün Araban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’ndan Araban Ziraat Odası Başkanlığı’na devir işlemlerine başlandı.

Kaymakam Sevgili, protokol imza töreninde açıklamada, ’’Yıllardır atıl durumunda olan ve Mülkiyeti Araban Kaymakamlığı SYDV’de olan Selektör Makinesini bakım ve onarımı yapılarak çiftçilerimize ücretsiz hizmet verilmesi için Protokol ile Ziraat Odası Başkanlığına kullanım hakkını verdik. Çiftçilerimize hayırlı olsun’’ dedi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise, ’’Tohum Temizleme Binası ve içerisindeki selektör makinesi, 27 yıl aradan sonra yeniden çiftçilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek. Araban Kaymakamımız Ömer Sevgili ile Araban Ziraat Odası Başkanlığı olarak imzaladığımız protokol ile odamıza çiftçilerimize ücretsiz hizmet vermek üzere makinenin kullanım hakkını aldık. Araban Ziraat Odası olarak bakım ve onarımını yaparak hizmete açacağımız Tohum Temizleme Binası ve Selektör makinesi Arabanlı çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun’’ diye konuştu.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11