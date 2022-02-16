27 yıl aradan sonra ilk kez tohumluk buğdaylar ücretsiz temizlenecek

Gaziantep’in Araban ilçesinde atıl durumda bekleyen selektör makinesi ve binası, 27 yıl aradan sonra ilk kez Kaymakam Sevgili ile Başkan Altun tarafından imzalanan protokol ile ücretsiz olarak yeniden Arabanlı çiftçilere hizmet verecek.

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Araban Kaymakamlığı Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından 1990 yılında inşaatı tamamlanarak Arabanlı çiftçilerin hizmete giren ve içerisinde tohumluk buğday temizleme makinesi olan selektörün bulunduğu tohum temizleme binası, 27 yıl aradan sonra yeniden çiftçilere ücretsiz olarak hizmet verecek.1990 yılında hizmete açılan tohum temizleme binası. 1995 yılında alınan karar ile binanın hizmete kapatılması ile birlikte bina ve selektör de çürümeye terk edildi. Tohum temizleme binasının atıl durumda bırakılmasının ardından ise bölge çiftçileri 27 yıl boyunca her ekimden önce tohumluk buğdaylarını çevredeki ilçelerdeki selektör işletmelerine taşıyarak, belli ücret karşılığında temizleyebildi.

Ekonomisinin yüzde yüzü tarıma dayalı olan ve Araban Ovası’nın verimli topraklarında yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan Türkiye’nin en kaliteli makarnalık sert buğday ve ekmeklik buğday üretiminin desteklenmesi amacıyla tohumluk buğdaylar ücretsiz olarak temizlenecek.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili’nin teklifi üzerine selektör makinesi ve binanın kullanım hakkı imzalanan protokolle Araban Ziraat Odası’na verildi. 27 yıl aradan sonra tekrar çiftçilere ücretsiz olarak hizmet verecek olan selektörün Araban Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’ndan Araban Ziraat Odası Başkanlığı’na devir işlemlerine başlandı.

Kaymakam Sevgili, protokol imza töreninde açıklamada, ’’Yıllardır atıl durumunda olan ve Mülkiyeti Araban Kaymakamlığı SYDV’de olan Selektör Makinesini bakım ve onarımı yapılarak çiftçilerimize ücretsiz hizmet verilmesi için Protokol ile Ziraat Odası Başkanlığına kullanım hakkını verdik. Çiftçilerimize hayırlı olsun’’ dedi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise, ’’Tohum Temizleme Binası ve içerisindeki selektör makinesi, 27 yıl aradan sonra yeniden çiftçilerimize ücretsiz olarak hizmet verecek. Araban Kaymakamımız Ömer Sevgili ile Araban Ziraat Odası Başkanlığı olarak imzaladığımız protokol ile odamıza çiftçilerimize ücretsiz hizmet vermek üzere makinenin kullanım hakkını aldık. Araban Ziraat Odası olarak bakım ve onarımını yaparak hizmete açacağımız Tohum Temizleme Binası ve Selektör makinesi Arabanlı çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun’’ diye konuştu.