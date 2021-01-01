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26 gün solunum cihazına bağlı kaldı alkışlarla taburcu oldu

Gaziantep’te koronavirüs tedavisi gören ve 26 gün solunum cihazına bağlı kalan kadın hasta, hastanenin doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları ile taburdu oldu.

GAZİANTEP 01.01.2021, 13:41
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26 gün solunum cihazına bağlı kaldı alkışlarla taburcu oldu

Gaziantep’te koronavirüs tedavisi gören ve 26 gün solunum cihazına bağlı kalan kadın hasta, hastanenin doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları ile taburdu oldu.

Yaşama şansı çok düşük olmasına rağmen GAÜN Hastanesi yoğun bakım ekibinin çabasıyla hayata tutunan covid 19 hastası Miyese Kahraman(37) yoğun bakımdan servise alkışlarla uğurlandı. Eşini tekrar hayata kazandırdıkları için GAÜN Hastanesi ekibine teşekkürlerini sunan Miyese Kahraman’ın eşi Sinan Kahraman; çok mutlu olduklarını, hayata eşiyle birlikte kendinin de tekrar döndüğünü ifade etti. Sinan Kahraman, eşini yoğun bakımda çiçeklerle karşıladı.

“Tek isteğimiz çocukların annelerine kavuşmasıydı”

GAÜN Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Elay, hasta Miyese Kahraman ile ilgili, “Ağır ARDS(Akut Solunumsal Distress SENDROMU) tanısı almış hastamız; yapay solunum cihazı desteği için dış merkezden bize sevk edilmişti. 37 yaşındaki üç çocuk annesi olan hastamız Miyese Kahraman’da; antibiyotiklere oldukça dirençli üç ayrı bakteri; COVİD-19, domuz gribi ve domuz gribinden daha ağır seyreden H3N2 yapılan kan tetkiklerinde aynı anda üredi. Başvuru anında yaşam şansı yüzde 10 ‘un altındaydı. 26 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Hastamızı çok yakından takip ettik. Hastamız yapay solunum cihazına gerek kalmadan sağlığına kavuştu. Hastamızın bu uzun sürecinin 14. gününde boğazdan bir delik açıldı. Yoğun çaba sonucu yaşama döndürdük. Miyese’yi uyandırdığımızda alkışlarla, yollarına güller serperek yoğun bakımdan uğurladık. Hastamızın on dört, dokuz ve bir buçuk yaşlarında üç çoğunun olması, aileden; çocukların bu süreçteki yaşadıkları ile ilgili aldığımız duyumlar, hastalık ile mücadelemizde bizi daha çok kamçıladı. Miyese’nin başından bir saniye bile ayrılamadık, tek isteğimiz çocukların annelerine kavuşmasıydı” dedi.

Dr. Gülseren Elay, yaşama sansı çok düşük olmasına rağmen yoğun bakım ekibinin özverisiyle hayata tutunan bir diğer hasta İbrahim Sarı ile ilgili ise, “İbrahim Sarı adlı hastamız Gaziantep’in Nizip ilçesinde

Covid-19 hastalığı nedeni ile 13 günlük tedavi almış ancak tedaviye yanıt alınamayınca, üniversitemize sevk edildi. Hastamızda COVİD-19’a bağlı kendiliğinden gelişen dünyada çok az vakada rastlanan, pneumomediastinum tespit ettik. Pneumomediastinum; iman tahtasının iç kısmı ile akciğer arasında enfeksiyona bağlı hava olmasıdır ve enfeksiyonun bu alana sıçraması durumunda hastanın ölüm oranı yüzde yüze yakın oluyor” şeklinde konuştu.

“Hastamızın düzelmesini yakın takip ve solunum cihazına erken bağlamaya borçluyuz”

Hastanın düzelmesini yakın takip ve solunum cihazına erken bağlamaya borçlu olduklarını vurgulayan Gülseren Elay, “ Hastamız 20 gün solunum cihazına bağlı kaldı, bu sürecin 12 gününü trakeostomi(boğazdan delik) ile geçirdi. Bu süreçte akciğer zarları arasında da hava oluştuğu için hastaya göğüs tüpü yerleştirildi. Hastada çoklu organ yetmezliği gelişti, karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuldu. Ek olarak yoğun bakımlarda ölümcül seyreden acinetobakter enfeksiyonu gelişti. Yakın takip ile hastamızın göğüs tüpünü ve trakeostomisini çektik, organ yetmezliklerini ve enfeksiyonunu düzelterek hastamızı servise çıkardık. Hastamızın düzelmesini yakın takip ve solunum cihazına erken bağlamaya borçluyuz. Hasta yakınları, solunum cihazına hastanın bağlanmasından korkmamalı, erken bağlamak ve yakın takip bu hasta da olduğu gibi ağır vakalarda bile hayat kurtarıcıdır. Bu zorlu hastaları tekrar hayata kazandırmak bizim için büyük bir onur ve gurur. Bu duygunun tarifi yok. Aynı özveriyle çalışmaya devam ederek diğer hastalarımızı da yeniden hayata döndürmenin çabası içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

İbrahim Sarı’nın yakınları ise, “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’ye ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ayrıca yakın takip ve zamanında yapılan müdahaleleri ve özverili çalışması için de Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Eray’a, yoğun bakım servisi ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu süreçte duaları ile her zaman manevi desteklerini eksik etmeyen ve yanımızda olan dostlarımıza, sevenlerimize de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

“Çözülmesi zor vakalara hizmet vermeye hazırız”

Tekrar hayata dönen Miyese Kahraman ve İbrahim Sarı ile ilgili GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ise, "Bugün bir hastamızı daha yoğun bakımdan servise çıkarmanın sevinci içindeyiz. Yoğun bakım ekibimiz her hastamızda olduğu gibi bu hastalarımızda da büyük bir çaba gösterdi. Şimdi o çabanın karşılığını almanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hastalarımızı çocuklarına ve ailelerine kavuşturmak bizim için tarif edilemez bir duygu. GAÜN Hastanesi çözülmesi zor vakalara her zaman hizmet vermeye hazırdır. Hiç pes etmeden, özveriyle çalışan ve bizim bu duyguları yaşamamıza vesile olan başta Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı ve Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Elay olmak üzere tüm yoğun bakım ekibimize verdikleri emekler için teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.
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