23 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki bir inşaattan kablo hırsızlığı yapan ve 23 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart 2021 tarihinde bir inşaatta meydana gelen kablo hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, kablo hırsızlığı olayını gerçekleştiren ve 23 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedilen şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.