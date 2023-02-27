21 noktada depremzedeler için sıcak çorba

Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına gece gündüz çalışmaya devam eden Şahinbey Belediyesi 21 noktada depremzedelerin içini ısıtan çorba dağıtımı gerçekleştiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki depremden etkilenen iller arasında olan Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

15 bin kişiye çorba ikramı

Depremzedelerin gıda ihtiyacının karşılanmaya devam edildiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Depremin ilk gününden bu yana vatandaşlarımızın yanında olarak gıda ihtiyaçlarını karşılamak adına aşevimizi tam kapasite çalıştırarak, Şahinbey İlçemizdeki depremzedelerin gıda ihtiyacını karşıladık. Aynı zamanda 21 noktada her gün 15.000 kişilik çorba dağıtımımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.