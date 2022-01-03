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21 girişimci kadın işinin patronu oldu

Kadınların ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM), 21 yeni girişimci kadına sağladığı desteklerle başarı hikayeleri yazıyor.

GAZİANTEP 03.01.2022, 12:46
21 girişimci kadın işinin patronu oldu

Kadınların ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM), 21 yeni girişimci kadına sağladığı desteklerle başarı hikayeleri yazıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi’nde yazılan başarı hikayelerini anlattı. Varank, “Yerelden küresele kalkınma vizyonumuz meyvelerini veriyor. Öncülük ettiğimiz KAGİDEM, Gaziantep’in girişimci kadınlarına destek oluyor. Kendi işinin patronu olan, ihracata başlayan cesur kadınlar, başarı hikayeleriyle bizleri gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilere özel merkez

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Odası ile el ele verdi. Gaziantep’te iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen kadınların, özellikle işlerini kurma aşamasında yaşadıkları ekonomik sıkıntılara çözüm getirmek için KAGİDEM’i kurdu.

İhracata başladılar

İş fikrini hayata geçirmek isteyen 21 kadına işlik, eğitim, danışmanlık gibi hizmetler veren KAGİDEM’de terlik ve ayakkabı sayası, kolonya, mum, seramik, lokum, ahşap hediyelik kutuları, halı, çocuk kıyafeti gibi ürünler üretiliyor. Kadın girişimcilerin işletmeleri, yurt dışına da satış yapmaya başlarken mentörlük, ihracata yönelik pazar gibi eğitimler de devam ediyor.

“5 buçuk milyon liralık yatırım”

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, yaklaşık 5 buçuk milyon liralık yatırımla merkezi hayata geçirdiklerini ifade ederek “Girişimcilerimiz arasında hayatında hiç satış yapmamış, ticaretle uğraşmamış kadınlar da bulunmaktadır. Bu projemizle bölgemizin girişimcilik ekosistemini kadınlar nezdinde güçlendiren önemli bir alt yapıyı kurmuş olduk” dedi.

“3 çocuk 5 torun büyüttüm”

58 yaşında ayakkabı sayası mesleğini öğrendiğini ifade eden ayakkabı saya atölyesi sahibi Belkıs Çağlar, “Üç çocuğumu büyütüp evlendirdim. 5 torunum var torunlarımı da büyüttüm onları büyüttükten sonra boş boş oturmaktansa bir meslek edinip bir iş ile uğraşmak istedim. Ben 58 yaşında iş ayakkabısı sayası yapmayı öğrendim. Ustam ile beraber yeni yeni kadınlara da öğretip onları iş ve meslek sahibi yapmaya uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.

“Aklımın ucundan geçmezdi”

Avrupa ülkelerine börek ihracatı yapan börek imalatçısı Derya Fesligil, “Hastane, okul kantinlerine, büyük marketlerin dondurulmuş dolaplarına satış yapıyorum. Almanya, Belçika, Hollanda’ya kargo gönderiyorum. Aklımın ucundan bile geçmezdi. Şimdi yurt dışına ihracat yapıyorum” diye konuştu.

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