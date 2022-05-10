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2022’nin ilk dört ayında 666 milyon dolarlık halı ihracatı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Zeynal Abidin Kaplan Başkanlığında toplanarak gündemi değerlendirdi. Ocak-Nisan 2022 dönemi halı ihracatının yanı sıra sektörel sorunların da masaya yatırıldığı toplantıda Domotex Gaziantep Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı öncesi yapılan hazırlıklar hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

GAZİANTEP 10.05.2022, 09:42 10.05.2022, 10:11
2022’nin ilk dört ayında 666 milyon dolarlık halı ihracatı

GAİB hizmet binasında bir araya gelen halı ihracatçıları, gündemi değerlendirerek 2022 yılsonu hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan başkanlığında toplanan GAHİB yönetim kurulu, Ocak-Nisan 2022 döneminde Gaziantep ve bölgeden gerçekleştirilen halı ihracat rakamlarını değerlendirirken sektörel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini de masaya yatırdılar.

2022’nin dört aylık diliminde 666 milyon dolarlık halı ihracatı

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan 2022 yılının ilk dört aylık sürecinde bölgeden toplam 666 milyon dolarlık halı ihracatına imza atıldığını ifade ederek Nisan 2022 döneminde ise 181 milyon 283 bin dolarlık makine halı ihracatı gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Son dönemlerde bütün sektörlerde olduğu gibi halı sektöründe de bazı sorunların yaşandığını, yaşanan bu sorunların bütün sektörlerin ortak sorunları olduğunu ifade eden Başkan Kaplan, “Dünya makine halı üretiminin yaklaşık yüzde 70’lik bölümünü tek başına üreten bir ülkeyiz. Global sorunların yoğun olarak yaşandığı dünyada tüm sektörler gibi bizler de zaman zaman etkilenmekteyiz. Ancak bu sorunlar önümüzdeki süreçte çözümü mümkün olan sorunlar. Bizler ileriye bakmak, geleceğe yönelmek zorundayız. Bugün itibariyle, yılın ilk dört aylık sürecinde bölgemizden 666 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıla oranla bir miktar düşüş var. Ancak tüm sektörler gibi bizler de hammadde fiyatlarındaki artışlar, konteyner temin ve fiyatlandırma sorunları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi global sorunlardan etkileniyoruz. Mevcut pazarlarımızı koruyarak yeni pazarlarda daha büyük iş fırsatları yakalayacağımıza inanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle bu pazardaki eski gücümüze yeniden kavuşacağımız yönünde olumlu gelişmeler yaşanmaktadır” dedi.

Halıcıların gözdesi Amerika, Ortadoğu, Avrupa Birliği ve Afrika ülkeleri

2022 yılının ilk dört aylık halı ihracat rakamlarını da değerlendiren Başkan Kaplan, Nisan ayında bölgeden 181 milyon 283 bin dolarlık makine halı ihracatı gerçekleştirildiğini, yılın ilk dört aylık diliminde ise 666 milyon dolarlık halı ihracatına imza atıldığını ifade etti. Ülke grupları bazında en büyük pazarın halı dünyası için Amerika ülkeleri olduğuna da dikkat çeken GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, “Nisan 2022 döneminde Amerikan ülkelerine toplam 77 milyon 576 bin dolarlık ihracat yapılırken yılın ilk dört aylık diliminde ise 249 milyon 425 bin dolarlık makine halısı ihraç ettik. Yine en önemli pazarlarımızdan olan Ortadoğu ülkelerine ise Nisan ayında 30 milyon 276 bin dolarlık ihracat yaparken yılın ilk dört aylık sürecinde ise 122 milyon 814 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Ülke grupları bazında üçüncü sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine ise Nisan ayında 26 milyon 704 bin dolar, yılın ilk dört aylık diliminde ise 115 milyon 53 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yine en önemli pazarlarımızdan birisi olan Afrika ülkelerine Nisan 2022 de 15 milyon 515 bin dolarlık ihracat yapılırken yılın ilk dört ayında ise 66 milyon 824 bin dolarlık ihracatla bu ülkelerdeki ağırlığımız devam etti” ifadelerini kullandı.

Ülke bazlı ihracatta ise en fazla ihracatın Birleşik Devletler, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya ve Birleşik Krallığa gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Kaplan, “2022 yılının Ocak-Nisan döneminde en fazla ihracatı 230 milyon 137 bin dolarla Birleşik Devletler, 37 milyon 377 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 30 milyon 658 bin dolarla ise Almanya’ya yaptık. Son on iki aylık süreçte 146 ülkeye Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ihracat gerçekleştiren halı ihracatçılarımız yeni pazarlara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor” diye konuştu.

#halı ihracatı
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