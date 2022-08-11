2022 YKS’de üstün başarı gösteren GKV’lilerden anlamlı ziyaret

2022 Yükseköğretim Kurumlan Sınavı (YKS)’de üstün başarı gösteren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri, Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seyhan Fesli’yi makamında ziyaret ettiler. Başarılı öğrencileri kutlayan Fesli öğrencilere üstün başarı plaketi ve çeşitli ödüller verdi.

2022 Yükseköğretim Kurumlan Sınavı (YKS)’de Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerinden Türkiye genelinde ilk bin öğrenci arasında yer alan ve 7 derece elde eden Tuğçe Yücel, Selen Boyno, Sinan Özcan Açıkgöz ve İrem İyiköşker, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki ve GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Av.Seyhan Fesli’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seyhan Fesli Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 58 yıldır eğitim alanında Türkiye’ye önemli katkılar sunduğunu ifade ederek tüm öğrencileri kutladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki elde edilen başarıların ekip çalışmasının sonucu olduğunu ifade ederek, "Ulusal başarılara gururla imza atmamızı sağlayan öğrencilerimizi kutluyorum" diye konuştu.

GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba da öğrencilerimizi kutlayarak başarılarının devamını diledi.

GKV Mütevelli-Yönetim Kurulu Başkanı Av.Seyhan Fesli tarafından öğrencilerimize üstün başarı plaketi, cumhuriyet altını ve başarı belgesi takdim edildi.