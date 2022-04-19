2 yıl aradan sonra yeniden başladı

Şahinbey Belediyesi korona virüs nedeniyle iki yıl ara verdiği Şıh Meydanı’nda düzenlediği iftar programlarına yeniden başlandı

Dünya’yı sarsan pandemi dönemi öncesinde her yıl geleneksel olarak Şıh Meydanında iftar sofrası kuran Şahinbey Belediyesi iki yıl aradan sonra bu geleneğini yeniden başlattı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan ayının sonuna kadar Şıh Meydanında vatandaşlarla birlikte iftarını açacak.

Herkesi Şıh Meydanına bekliyoruz

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşları birlikte iftar açmak için Şıh Meydanı’na davet ederek, "Pandemi dönemi nedeniyle iki yıldır ara verdiğimiz Şıh Meydanı’ndaki iftar programımızı bu yıl yeniden başlattık. Ramazan ayının sonuna kadar vatandaşlarımızla birlikte Şıh Meydanı’nda bir araya gelerek iftarımızı açacağız. Kapımız herkese açık. Tüm hemşerilerimizi, davet ediyoruz. Birlikte iftar açmanın bereketini, rahmetini ve huzurunu vatandaşlarımızla birlikte yaşamak istiyoruz. Burası Gaziantep’in tarihi dokusunun tam kalbi olan bir yer. Camimiz, kastelimiz, tarihi Antep evlerimiz ve meydanımız ile burada güzel bir atmosfer var. Bu vesile ile herkesin Ramazan Ayı’nı tekrar kutluyorum” dedi.

İftar saati programı ilgi ile izlendi

Şıh Meydanı’na gelen binlerce vatandaş Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen iftar saati programını ilgi ile izlediler. Vatandaşlar İftar saatini dinledikleri ilahilerle beklediler.

Yemekler garsonlar tarafından dağıtıldı

Vatandaşlar sıraya girerek yemek alma yerine Şahinbey Belediyesi, tarafından görevlendirilen garsonlar vatandaşların yemeklerini, sularını, ayranlarını ve meyvelerini masaya getirerek tıpkı bir restoran konseptinde hizmet verdiler. Daha önce kaplara konarak hazırlanan yemekler, soğumaması için jelatinle kapatıldı. Soğuması önlenen yemeklerin etrafa dökülerek israfa neden olması da engellenmiş oldu.