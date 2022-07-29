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2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri 2 araçta yaptığı aramada 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

GAZİANTEP 29.07.2022, 16:02
2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekipleri 2 araçta yaptığı aramada 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 araçta yapılan aramada 2 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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