banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorinde böyle zam görülmedi!
Benzin ve motorinde böyle zam görülmedi!
Şentop'tan Montrö Açıklaması!
Şentop'tan Montrö Açıklaması!
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Rusya Ukrayna Savaşı Buğday Fiyatlarına Yansıdı!
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Şubat 2022

198 ülkeye ihracat yapan Güneydoğu için çevre, insan, zaman ve finans odaklı yeni strateji

2021 yılında 198 ülkeye 11,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi, önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. TİM tarafından düzenlenen ve GAİB ev sahipliğinde gerçekleşen TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısında konuşan GAİB Başkanı Fikret Kileci, yeni stratejilerinin temelinde çevreci üretim, insan odaklı yaklaşım, zaman ve finans yönetimi olacağını kaydetti.

GAZİANTEP 25.02.2022, 17:19
198 ülkeye ihracat yapan Güneydoğu için çevre, insan, zaman ve finans odaklı yeni strateji

2021 yılında 198 ülkeye 11,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi, önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. TİM tarafından düzenlenen ve GAİB ev sahipliğinde gerçekleşen TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısında konuşan GAİB Başkanı Fikret Kileci, yeni stratejilerinin temelinde çevreci üretim, insan odaklı yaklaşım, zaman ve finans yönetimi olacağını kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi”, Türkiye’nin en büyük beşinci ihracatçı şehri olan Gaziantep’te bir araya geldi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, TİM Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep Valisi Davut Gül, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ulutaş, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Adalet İnanç, Genç TİM Başkan Yardımcısı İpek Teymur Külekçi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Hasan Basri Kurt ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi katıldı.

Ülke ve bölge ekonomisinin masaya yatırıldığı toplantıda; Rusya-Ukrayna arasında başlayan çatışmalar da ele alındı, sorunların barışçıl yöntemlerle çözümüne ilişkin temennilerde bulunuldu. Gazeteci Hakan Çelik moderatörlüğünde düzenlenen toplantının açılışında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in gerek bölge gerekse ülkemiz ve dünya için önemli bir sanayi potansiyeline sahip olduğunu, yanı sıra Orta Doğu’nun dünyaya açılan limanı olma özelliği taşıdığını ifade etti.

GAİB’in Yeni Stratejisi: Çevreci, İnsan, Zaman ve Finans Odaklı Üretim

2021 yılında 198 ülkeye 11,7 milyar dolar olarak gerçekleşen bölge ihracatı hakkında bilgi veren Ahmet Fikret Kileci, yakaladıkları başarıyı insan odaklı yaklaşımlarına bağladı. “Öncelikle insanı yani beşeri sermayeyi odağımıza koyduk. Yıllık ortalama 100 bin kişiye ulaşarak eğitim verdik" diye konuşan Ahmet Fikret Kileci, çevreci üretimin önemine de dikkat çekti. Ahmet Fikret Kileci, çevreci bir anlayışla GAİB binasının çatısına güneş enerjisi paneli kurduklarını belirterek, "GAİB olarak şu anda enerji ihtiyacımızın yüzde 25’ini güneş enerji panellerinden karşılıyoruz. 11-12 aylık bir süreçte maliyetini karşılamış olacak. Çevreci üretim ile birlikte insan, zaman ve finans yönetimi bizim bundan sonraki süreçte en önemli düsturumuz olmalıdır" dedi. Ahmet Fikret Kileci konuşmasını, "Bizim işimiz üretmek, ihracat yapmak, ülkeye tükettiğinden fazlasını ürettirmek, aldığından fazlasını satmaktır. Bütün çalışmalarımız bu şekilde devam edecektir" sözleri ile tamamladı.

’’Dünyaya en çok makarna ve buğday unu satıldı’’

Gaziantep’te düzenlenen TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya da bir konuşma yaptı. Türkiye’nin toplam hububat ve bakliyat ihracatının 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 25,6 artışla 9,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Mahsum Altunkaya, konuşmasına şöyle devam etti: “Birliğimizin söz konusu toplam ihracat içindeki payı yüzde %32,2 olarak gerçekleşmiştir. 175 ülkeye ihracat yaparken dış ticaretini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin yüzde 20’sini makarna, yüzde 17’sini buğday unu, yüzde 18’ini bitkisel yağlar, yüzde 11’ini ise bisküvi ve pastacılık ürünleri oluşturdu.” Yurt dışı pazarlarda derinleşmek için ciddi çalışmalar yürüttüklerini de kaydeden Mahsum Altunkaya, en büyük ihracat pazarlarının yüzde 54,3 ile Orta Doğu, yüzde 26 ile Afrika Ülkeleri olduğunu ifade etti.

’’Halı İhracatının Yüzde 70,3’ü Güneydoğu’dan’’

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ulutaş ise 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam 2021 Türkiye halı ihracatının yüzde 70,3’ünün bölgeden özellikle de Gaziantep’ten karşılandığını söyledi. “Birliğimiz çatısı altında Gaziantep, Türkiye makine halısı üretiminin yüzde 71,5’ini tek başına üstenmektedir” diye konuşan Hüseyin Ulutaş, sektörün gelişimi için gerçekleştirdikleri üniversite-sanayi, lise-sanayi iş birlikleri, yarışma, fuar ve organizasyonlar hakkında da bilgi verdi.

’’Antep fıstığının birim fiyatı 4.70 dolara çıktı’’

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz konuşmasında ağırlıkla dünyaya kuru kayısı ve Antep fıstığı satışı gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Malatya’da üreticiyle birlikte daha kaliteli üretim için çalışmalar yürüttüklerini, Gaziantep’te de fıstık için benzer faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Mehmet Çıkmaz, Türkiye’nin toplam kuru meyve ihracatının yüzde 21’ini üstlendiklerini açıkladı. Mehmet Çıkmaz, en büyük pazarlarını Almanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri olarak sıraladı ve hedef pazar durumunda Çin’de önemli ve sevindirici gelişmeler yaşandığını kaydetti. Ayrıca Antep fıstığının birim fiyatının 3,07 dolardan 4,70 dolara çıktığının bilgisini de paylaştı.

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan ise toplantıda Eximbank kredileri tarafında yaşadıkları sorunlara değindi ve yaşanan mağduriyetin önlenmesi için kredi faiz oranları başta olmak üzere konunun tekrar gündeme alınıp değerlendirilmesini talep etti. Salahattin Kaplan, küçük ve orta ölçekli üreticinin ekonomilerdeki yerine dikkat çekti, daha fazla destek ve yakın iş birliği talebinde bulundu. Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Gaziantep FK 26 36
11. Karagümrük 26 36
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Wolverhampton Wanderers 25 40
8. Tottenham 24 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Crystal Palace 26 29
12. Leicester City 23 27
13. Aston Villa 24 27
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 25 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Burnley 23 20
19. Watford 25 18
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15