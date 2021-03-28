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19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te polis, yaptığı çalışmalarda 2 ayrı hırsızlık dosyasından 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak, gözaltına aldı.

GAZİANTEP 28.03.2021, 14:47
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19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te polis, yaptığı çalışmalarda 2 ayrı hırsızlık dosyasından 19 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak, gözaltına aldı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Deniz mahallesinde yürüttüğü çalışmalarda hakkında 2 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. Ş. I. İsimli şüpheli şahıs yakaladı.

Gözaltına alınan şahsın hakkında başlatılan yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.
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