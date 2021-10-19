19 Ekim Muhtarlar Günü Araban’da törenle kutlandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Araban Hükümet Konağı Bahçesinde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü töreni Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Arabanlı muhtarlar adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Başpınar kırsal Mahallesi Muhtarı Doğan Kılıç Yaptı.

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gökhan Bakan, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mahmut Şakir Yılmaz ve daire amirleri muhtarlarla birar araya geldi.

Törene daire amirleri, STK Temsilcileri ve ilçe merkezi ile ilçeye bağlı kırsal mahallelerden oluşan 49 mahalle muhtarı katıldı.