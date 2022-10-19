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19 Ekim Muhtarlar Günü Araban’da kutlandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Araban Kaymakamlığı Bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

GAZİANTEP 19.10.2022, 13:05
19 Ekim Muhtarlar Günü Araban’da kutlandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Araban Kaymakamlığı Bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Muhtarlar Günü töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla kutlandı. Törenin ardından Belediye Başkanı Hasan Doğru muhtarları kabul ederek, Muhtarların Günü’nü kutladı.

Belediye Başkanı Doğru, Arabanlı Muhtarlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Törene ilçe merkezi ile ilçeye bağlı kırsal mahallelerden oluşan 49 mahalle muhtarı, kurum amirleri katıldı.

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