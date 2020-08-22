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19 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE İKİ AYRI EVDEN HIRSIZLIK YAPAN VE 19 AYRI SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
GAZİANTEP 22.08.2020, 10:08
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki ayrı evden hırsızlık yapan ve 19 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa ve Saha Mahalleleri’nde meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren ve 19 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs Çarşı ve Mahalle Bekçileri’nin kovalaması sonucu yakalandı.
Yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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