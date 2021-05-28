18 suç kaydı bulunan hırsız yakalandı

Gaziantep’te 18 adet suç kaydı bulunan bir kişi, son işinde polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalarda Nizip ilçesinde meydana gelen faili meçhul 2 oto hırsızlığı ve 1 iş yeri hırsızlık olayının zanlılarını belirledi. düzenlenen operasyonla yakalanan İ.A.Y. isimli şahsın 18 suç kaydının daha olduğu belirlendi.

Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen çalıntı araçlar sahiplerine teslim edildi.