18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, her karışında ayrı bir kahramanlık öyküsü olan vatanımızın bağımsızlığında Çanakkale Zaferi’nin büyük rol oynadığını belirtti.

Prof. Dr. Dağlı, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106’ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, 18 Mart 1915 tarihinin yıllarca cepheden cepheye koşan ve bağımsızlığı uğruna imkansızlıklar içinde savaşan vatan sevdalılarının, inanç ve azmiyle yazılan bir destan olduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur” dediğini kaydeden Prof. Dr. Dağlı, büyük zaferlerin büyük sorumluluklar gerektirdiğinin altını çizdi.

Prof. Dağlı, mesajında özetle şu görüşlere yer verdi: “Atalarımızın gençlere teslim etmek üzere bizlere emaneti olan şanlı tarihimiz, bağımsızlığımız, kutsal vatan toprağımız için son nefesimize kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu büyük mücadelenin bilinciyle, yarınlarımıza sahip çıkacak vatan sevdalısı gençler yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, tarihimizin dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferimizin 106’ncı yıl dönümünü kutluyorum.”