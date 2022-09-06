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16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı
Gaziantep’te, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
GAZİANTEP 06.09.2022, 09:30
Gaziantep’te, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şahsın yerini tespit etti. Adresi tespit edilen firari şahıs, Şehitkamil ilçesi Erikli Mahallesi’nde yakalanarak gözaltın alındı.
Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
MSB: "4 Eylül 2022 tarihi, 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7’si kur
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