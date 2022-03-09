16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep’te görücüye çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2’nci Gaziantep Mozaik Çalıştayı’nda 14 kadın 2 erkek sanatçının hazırladığı mozaikler, Gaziantep Üniversitesi Ana Giriş Kapısı önündeki meydanda görücüye çıktı.

GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farkındalık oluşturmak için Jale Tekinalp Yücel Kültür, Sanat ve Mozaik Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştayın ardından Antalya, Muğla, Eskişehir, Adana, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Ankara olmak üzere 8 ilden mozaik sanatçısı kendine özgü üslubuyla 16 kelebek mozaiği yaptı. Eserler, Gaziantep Üniversitesi ana giriş kapısı önündeki büyükşehirin hazırladığı duvara monte edilerek, şehir sakinlerinin beğenisine sunuldu.

“Sanatta kelebek etkisi” hedefiyle hazırlanan mozaikler, kadınların toplumdaki başarılarını ön plana çıkartırken şehrin dokusuna da renk kattı. Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, sanatçılara teşekkür belgesi verdi.