SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, mesleğine olan inançla her türlü zorluğun üstesinden gelen tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Dağlı, 2020 yılında başlayan pandeminin tüm dünya sağlık çalışanlarının fedakarlığını ve çalışma şartlarındaki zorluğu bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

Prof. Dr. Dağlı, “Çok uzun ve zorlu bir eğitimden geçen, hayat boyu öğrenme ve bilgilerini yenileyerek mesleğini uygulayan hekimlerimizle, onların başarılarında büyük pay sahibi olan sağlık çalışanlarımıza hepimizin minnet borcu var” ifadelerini kullandı.

14 Mart tarihinin Tıp Bayramı olarak kutlanmasına da değinen Prof. Dr. Dağlı, mesajında Ülkemizdeki ilk Cerrahhane, II. Mahmut Dönemi’nde, Şehzadebaşı’nda bulunan Tulumbacıbaşı Konağı’nda, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire ismiyle 14 Mart 1827 tarihinde kurulmuş, 1838 yılında ise ismi Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değişmiştir. Ülkemizde modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilen bu gelişme nedeniyle 14 Mart tarihi Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. Sağlık temalı bir üniversite olarak, sadece şehrimize değil, ülkemize ve dünyaya, başarılarıyla hepimizin göğsünü kabartacak, çalışmalarıyla insan sağlığına katkılar sağlayacak, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün güven ve inancına layık hekimler ve sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarının ve öğrencilerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.