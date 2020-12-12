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124 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Gaziantep’te KOM ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir şahsın elindeki poşet ve ikametinde yapılan aramada 124 adet gümrük kaçağı telefon yakalandı.
GAZİANTEP 12.12.2020, 09:22
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Gaziantep’te KOM ekiplerinin şüphe üzerine durdukları bir şahsın elindeki poşet ve ikametinde yapılan aramada 124 adet gümrük kaçağı telefon yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) vergi kaybının engellenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir eve yaptığı baskında 124 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şahintepe Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın elinde bulunan poşet içerisinde ve ikametinde yapılan aramada toplam 124 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi" denildi.Açıklamada olayla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
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