Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Gaziantep Savunması’nın 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek Şehitkamil Liseler Arası Antep Savunması’nın 100’üncü Yılında 100 Soruda Antep Savunması Konulu Bilgi Yarışması’nın protokolü imzalandı.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde düzenlenen protokol imza törenine; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı katıldı.

“İnşallah hayırlı sonuçlar alacağımıza inanıyorum”

İmza töreni öncesi kısa bir konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle artık geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliklerin devamı noktasında vermiş olduğu desteklerden dolayı kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Özellikle liseler arası, ortaokullar arası bilgi yarışmalarını artık standart hale getirmeye çalıştık. Gaziantep Savunması’nın 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde 100 soruda Gaziantep Savunması ile ilgili bir bilgi yarışması yapalım dedik. Bu konuda kurumlar arası iş birliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz bu etkinliğe vermiş oldukları destek için kaymakamımıza teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımızı bu yıl yapmış olduğumuz Gaziantep Savunması ile ilgili yarışma, diğer dönemlerde de diğer genel bilgi yarışmalarını devam ettireceğiz. Ben emeği geçen tüm hocalarımıza, ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu bilgi yarışmasının sonucunda, öğrencilerimizden inşallah hayırlı sonuçlar alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız, Antep Savunmasının tarihini okumuş olacaklar”

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise yaptığı açıklamada, çocukların Antep Savunması hakkında bilgiler edineceğini belirterek, “Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında Antep Savunması’nın 100’üncü yılı, 100 soruda Antep Savunması bilgi yarışması düzenlenecek. Bu yarışma, lise öğrencilerimize yönelik olacak. Antep Savunması, gerçekten tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Büyük bir destan, büyük bir kahramanlık hikayesi. Tabi bu destanın, bu tarihin çocuklarımıza ve geleceğimize aktarılması lazım, anlatılması lazım. Çocuklarımızın, gençlerimizin en iyi şekilde geçmişini bilmesi lazım, tarihini bilmesi lazım. Bu bilinç ile eğitimini devam ettirmesi gerekiyor. Bu doğrultuda yapacağımız bu yarışmayla çocuklarımız hem 1918 ve 1920 yıllarını kapsayan Antep Savunmasının tarihini okumuş olacaklar ve buradan da çocuklarımıza yarışmalarda sorular sorulacak. Çocuklarımızın okumasını teşvik edecek bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Ben böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde, böyle bir yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen, her zaman eğitimin yanında olan, çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

“Gaziantep’i daha iyi tanıtmak amacıyla bu protokolü imzalıyoruz”

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ise protokolle Gaziantep’in daha iyi tanıtılması amaçlandığını söyleyerek, “Her zaman olduğu gibi bugün de kurumlar arası iş birliğine dayalı olarak her zaman yanımızda olan Şehitkamil Belediyemiz ile çocuklarımızın sosyal ve kültürel faaliyetlerini arttırmak, genel kültürlerini zenginleştirmek ve Gaziantep’i daha iyi tanıtmak amacıyla bir protokol imzalıyoruz. Ben, bundan dolayı başta kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı protokolü imzaladılar.