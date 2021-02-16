10 yıl kesinleşmiş cezası bulunan zanlı yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Nuripazarbaşı mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticaretinden 10 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.