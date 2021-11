10 Kasım Atatürk’ü anma günü

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83’üncü yılında, SANKO Okulları’nda sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıldı.

Okul bahçesinde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı’nın, değişik sınıflardan öğrencilerle birlikte Atatürk büstüne çelenk takdimi ile başladı.

SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Zeynep Konukoğlu, okul aile birliği, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende öğrencilere seslenen Tarih Öğretmeni Ruken Çalışkan, “Vatan elden gidiyordu. İşgal vardı, eziyet vardı, çile vardı, her doğan gün karanlıktı. Mustafa Kemal Atatürk, güneş oldu” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, milletin önüne çağdaş uygarlığa giden aydınlık yollar açtığını belirten Çalışkan, “O ülkesini, insanını çok seviyor ve değer veriyordu. Milleti de O’nu çok seviyordu. Çünkü insanlar, vatan sevgisini O’nda görmüştü. O cephelerin komutanıydı, O Cumhuriyetin başkanıydı, O milletine insanca yaşamı sunan eşsiz bir liderdi” diye konuştu.

“Bu topraklarda bugün hür bir şekilde yaşıyorsak; Atatürk’ü anmamak olur mu” diye soran Çalışkan, özetle şunları söyledi: “Aslında; her 10 Kasım bir hesap verme günüdür Ata’ya. Bugüne kadar neler yaptık ülkemiz için? ‘Atam İzindeyiz’ dedik, ne kadar izinden gittik? Anlatabildik mi Ata’yı çocuklarımıza, uygulayabildik mi, ilkelerini, dahası sevdik mi bu toprağı, bu toprağın insanını onun kadar? Ölümsüzlüğe geçişinin yıldönümü olan 10 Kasım’la başlayan bu haftada, O’na olan sonsuz sevgi ve saygımızı yinelerken, O’nun yaptıklarını değerlendirip, öğretisini anlayıp, amaç ve hedefinin ne olduğunu ve neler yapmak istediğini ve neler yaptığını kavrayabildik mi? Ulu Önderim, Atatürk’üm, seni unutmadık, unutmayacağız ve her zaman anacağız. Seni özlüyoruz ve her zaman izinden gideceğiz.”

SANKO İlkokulu öğrencisi Doruk Altınbaş’ın şiir okuması, okul korosunun performansı ve resim yarışması sonuçlarının açıklanmasının ardından törende, 10 Kasım koşusunda dereceye giren öğrencilere madalya takdimi gerçekleştirildi. Tören, Danışma Kurulu Başkanı Zeynep Konukoğlu, okul aile birliği, okul yöneticileri, ilkokul, ortaokul, kolej, fen ve teknoloji lisesi öğrencilerinin Atatürk büstüne çiçek sunması ve saygı geçişi yapılması ile sona erdi.