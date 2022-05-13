Gazeteciyi hem öldürdüler hem de cenazesine saldırdılar! İşte İsrail güçlerinin gerçek yüzü!

Al Jazeera’nin muhabiri Shireen Abu Akleh, Batı Şeria’da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu başından vurularak öldürülmüştü. Öldürülen gazeteci son yolculuğuna uğurlanırken İsrail polisi tabutun omuzlarda taşınmasına engel oldu. Cenazede büyük arbede yaşandı. Tabut yere düştü.

Öldürülen Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin tabutu omuzlarda ve onlarca Filistin bayrağıyla ilerlerken aralarında atlıların da bulunduğu İsrail polisi cenazeye katılanlara cop, ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. O sırada Akile'nin naaşının bulunduğu tabut yere düştü.

POLİS, CENAZE ARACINI ÇEMBERE ALDI

Ebu Akile'nin naaşı, İsrail polisinin müdahalesi sırasında omuzlarda morga geri taşındı. İsrail polisi, morgun önünde bir süre bekledikten sonra tabut cenaze arabasına yüklendi. İsrail polisi, cenaze aracının çevresinde güvenlik kordonu oluşturarak tabutla beraber yürümek isteyenlerin yaklaşmasına müsaade etmiyor. (sondakika)