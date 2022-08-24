Yüzyılın konut projesinde ilk detaylar belli oldu: Kiradan ucuz sosyal konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki ay açıklayacağı Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları belli olmaya başladı. Kabine toplantısının ardından bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve diğer şehirler için başvuru yapabilecek toplam hane geliri ve vade sayısını belirlediklerini açıkladı.

İSTANBUL’DA 16 BİN TL GELİR ALTINA ÖNCELİK

Projede kaç adet konut olacağı hakkında bilgi vermeyen Bakan Kurum, "İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin TL’nin altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak" bilgisini verdi. Kurum, taksit ödemelerinin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması üzerine çalıştıklarını belirtti. Kurum'un işaret ettiği yüzde 30 şartına göre 14 bin TL’lik toplam hane gelirinin sosyal konut projesindeki en yüksek taksit miktarı Türkiye genelinde, 4 bin 200 TL’ye denk geliyor. İstanbul'dan ev alacak bir dar gelirlinin taksit miktarı en fazla 4 bin 800 TL olacak. Böylece, taksitlerin kiralardan daha uygun fiyatlı olacağı öngörülüyor.

GENÇLERE YÜZDE 20 KONTENJAN AYRILACAK

Gençlere ayrıcalık yapılarak belli bir oranda pay ayrılacağını vurgulayan Kurum, "30 yaş altı gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler" ifadesini kullandı.

Çevreyi kirletene 340 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl 41 bin 414 çevre denetimi yaptıklarını, 2 bin 391 tesise yaklaşık 340 milyon TL ceza kestiklerini ve 257 tesisin faaliyetini durdurduklarını söyledi. Kurum, “Çevremizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz” dedi. Bakanlık, 2021’de Türkiye genelinde toplam 57 bin 22 çevre denetimiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşmıştı. Bu denetimlerde de mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 3 bin 936 tesise yaklaşık 350 milyon lira idari para cezası ve 406 tesis hakkında da faaliyet durdurma kararı alınmıştı.