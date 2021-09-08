Ytong’dan fabrika yangınlarına koruyucu kalkan

Fabrika yapılarındaki yangınlar her yıl milyonlarca liralık zarara neden oluyor. Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılında 493 adet endüstriyel yangın ve patlama meydana geldiği, bu yangınlar sırasında 29 kişi hayatını kaybederken, 239 kişinin de yaralandığı belirlendi. Fabrika yapılarının inşaatında kullanılan yanmaz Ytong Paneller yangınlara karşı koruyucu bir kalkan oluyor.

Yapı malzemesi sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Türk Ytong’un fabrika inşaatlarının hızlı tamamlanmasını sağlayan, ısı yalıtımı ve yanmazlık özellikleriyle öne çıkan panel ürünleri sanayi yatırımlarında öne çıkıyor. Yeni OSB yatırımlarında ve fabrikalarda sıklıkla tercih ediliyor.

Türk Ytong Genel Müdür Yardımcısı Tolga Öztoprak, fabrika yangınlarının ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini, bu yangınlarda hem can kaybı hem de büyük maddi kayıplar meydana geldiğini belirterek, tasarımcıların ve yatırımcıların bu konuya her zamankinden daha fazla önem verdiğini söyledi. “Yatırımcılar büyük emek ve sermayelerle kurdukları işletmelerin bir yangınla yok olmasını istemiyor. Elbette yangınlar tamamen önlenemez ancak alınacak doğru yapısal önlemlerle yangının vereceği hasar önemli ölçüde azaltılabilir. Proje aşamasında alınacak doğru kararlar ve önlemler işletmelerin gelecekteki devamlılığı için garanti oluşturuyor. Son dönemlerde bu konuda daha çok yatırımcıya danışmanlık veriyoruz.” Diyen Tolga Öztoprak şöyle devam etti:

Ytong 6 saat yangına dayanıklı

“Sprinkler gibi aktif yangın önleyici sistemlerin yanmaz malzemelerle birlikte kullanımı önemli bir koruma sağlıyor. Sanayi yapılarında kullanılan yapısal elemanların yanmaya katkı sağlamaması gerekir. Ytong Paneller bu nedenle tercih ediliyor, 360 dakikaya ulaşan sürelerde yangına dayanıyor. Doğru tasarlanmış bir üretim tesisinde ekipmanları ve depolanan malzemeleri 6 saate kadar yangından korumaya yardımcı oluyor, yangını söndürmek ve tahliye işlemleri için zaman yaratıyor. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği’nde yangın duvarları için 90 dakikalık yangına dayanıklılık süresi öngörülmektedir, bu süre öncelikle yapıdaki insanları kurtarmaya ve korumaya yöneliktir. Ytong Panel bundan 4 kat daha uzun koruma sağlar. Birçok yangının saatler hatta günler boyunca sürebildiği unutmamak gerekir.”

Ytong yangına koruyucu kalkan

Tolga Öztoprak yangının çıktığı yerde söndürülmesinin, farklı bölümlere ulaşmasının önlenmesinin en basit ve ekonomik önlem olduğuna dikkat çekerek, Ytong Panellerin yapıda koruyucu bir kalkan görevi gördüğünü söyledi. “Birçok yapı malzemesi yüksek sıcaklıklarda yapısını değiştirir. Kırılgan hale gelir hatta eriyebilir ve statik işlevini kaybedebilir ya da damlayarak ikincil yangınlara neden olabilir. Alev, duman ve zararlı gazların bina içine sızabileceği çatlaklar ve yırtılmalar oluşur. Ytong Paneller 360 dakikaya ulaşan sürelerde yapısal bütünlüğünü korur. Örneğin yanıcı malzemelerin depolandığı alanlar veya mobilya, tekstil, kimya endüstrisi gibi yüksek yanıcılığa sahip sektörlerin üretim tesislerinde bu çok büyük avantajdır. Ytong Paneller sanayi yapılarının duvar, çatı ve döşemelerinde, yangın duvarı veya yangından kaçış noktalarında güvenle kullanılır. Çünkü bu paneller A1 sınıfı hiç yanmaz yapı malzemeleri sınıfındadır. Yangın esnasında yanmaz, tutuşmaz, duman veya zararlı gazlar ortaya çıkarmaz. Yangınların yayılmasını engeller ve böylece hasar miktarını önemli ölçüde sınırlar.”

Fabrika yangınları yüzde 36 arttı

Tolga Öztoprak ayrıca fabrika yangınlarında her yıl düzenli olarak artış yaşandığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Fabrika yangınlarının 2020 yılında yüzde 36 oranında arttığı ifade ediliyor. Bu oranı hızla düşürecek tedbirleri almamız gerekiyor. Sağladığı yüksek yangın performansından dolayı, Ytong Panellerin özellikle endüstriyel yapılarda kullanılması zararın azaltılmasında belirlenecek çözümlerden biri.”