Yeni Nesil Emlak Satış Ve Yatırım Ağı Realtor Global 2023’te Yüzde 50 Büyüyecek

2015 yılında kurulan Realtor Global, Türkiye gayrimenkul sektörünün geleceğine yeni bir yön vererek hızla büyümeye devam ediyor. 4 bin 500’den fazla yabancı yatırımcının Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarına aracı olan ve kurulduğundan bu yana yatırımcı ağını genişletmeyi sürdüren firma, bugün Rusya, Orta Doğu, Kazakistan, Ukrayna, Amerika, Bosna Hersek, Avrupa ve Kuzey Avrupa pazarları başta olmak üzere toplamda 40’tan fazla ülkeden yatırımcıya yatırım fırsatları sağlıyor. Türkiye’de 5 markalı proje ile ortaklığı bulunan Realtor Global, 2022 yılında 22 milyon dolarlık satış cirosu elde etti. İstanbul, Antalya, Rusya, Bosna Hersek ve KKTC’de tamamı genel merkeze bağlı 6 ofisi bulunan firma, franchise ağını genişleterek 2023 yılında yüzde 50 büyüme hedefliyor.

Yüzde yüz müşteri memnuniyetine önem vererek ve ekibinin de bu yönde gelişimini yeni teknolojilerle destekleyen Realtor Global, kendi bünyesinde oluşturduğu Realtor CRM Sistemi, Realtor Akademi, Big Data, Yapay Zeka gibi sistemlerle gayrimenkul sektöründe kurumsal firmaların başında geliyor.

2022 yılında 22 milyon dolarlık ciro

Realtor Global’in geleceğe dönük hedeflerini paylaşan Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Övençoğlu,"2022 yılına 15 milyon dolar ciro hedefi ile başladık. Hedeflerimizin de üzerine çıkarak yılı 22 milyon dolarlık ciro ile kapatıyoruz. 2023 yılında çalıştığımız ülke sayısını 60’a çıkartmayı, her alanda yüzde 50 büyümeyi, ofislerin verimliliğini artırmayı, aplikasyonumuzun yayına girmesini hedefliyoruz. Bu amaçla dünyanın en büyük emlak portalları ile özel anlaşmalarımız bulunuyor. 2022 yılına oranla hizmet ağımızı geliştirme adına hedeflediğimiz yeni ülkeler; Fransa, İsveç, Hollanda, Suudi Arabistan, Katar ve Çin" dedi.

Franchise ağını genişletiyor

Gayrimenkul sektörünün gelişimine yenilikler kazandıran Realtor Global, hayata geçirdiği yeni ve farklı iş modeli ile girişimcilere TL harcayarak döviz geliri elde etme imkanı sağlıyor. İş modelinin detaylarını açıklayan Övençoğlu, “Gayrimenkul ve franchising satışı konularında uzman kadromuz ile yeni ve farklı iş modelimizde franchise girişimcilerimizin giderlerini TL olarak harcayıp yabancı yatırımcıya döviz ile gayrimenkul satarak döviz geliri elde etmelerini sağlayacağız. Realtor Global olarak 2023 yılında 20 adet franchise ofis açma hedefimiz bulunuyor. 80-120 bin euro yatırım yapan firmalar franchise ağımıza katılabiliyor ve bu yatırımlarını 1-1,5 yılda amorti edebiliyor. Franchise verdiğimiz firmalara yol gösterici olacak eğitimler, medya takibi ve teknolojik alt yapı desteği veriyoruz. Bu firmalar aynı zamanda 30 global gayrimenkul portalında yer alabiliyor, her yıl yurt dışında ortalama 40’tan fazla fuar, seminer ve organizasyonlara katılabiliyor” şeklinde konuştu.

Danışmanlarının kariyerlerine katkı sağlıyor

Realtor Akademi’nin faaliyetlerini de aktaran Övençoğlu, “Danışmanlarımıza dijital eğitim, satış pazarlama eğitimi, iletişim, ofis yönetimi, personel yönetimi ve müşteri ilişkileri gibi eğitimler veriliyor. Realtor Global olarak verdiğimiz dijital ve pazarlama eğitimleri ile gayrimenkul danışmanlarının kariyerlerinin ilk gününden itibaren ihtiyaçları olan tüm desteği sunuyor ve danışmanların gayrimenkul sektörüne daha sağlıklı ve sağlam adımlarla girmelerinin kapılarını açıyoruz. Ayrıca danışmanların istedikleri alanda uzmanlaşabilmeleri için uzmanlık eğitimleri de vererek destek seçeneklerini genişletiyoruz” açıklamalarında bulundu.