Yeni Kredi Limitleri Ev Sahibi Olmayı Kolaylaştırıyor

Yenilenen limitler ev sahibi olmak için teşvik edici

BDDK’nın açıklamasıyla yenilenen kredi imkanları sonrası yüksek kira verenleri ev sahibi olmaya yöneltiyor. Geçmişte sadece 2 milyon lira ve altı olan konutlara yüzde 90 oranında kredi kullanılabilirken şimdi 5 milyon lira ve altı konutlar için de bu sistem geçerli oldu. Örneğin 3 milyon liralık sıfır bir ev almak isteyen kişi 300 bin lira birikimi varsa ve şartları uygunsa kalan 2 milyon 700 bin liraya kadar kredi alabilir hale geldi. Elbette alınacak kredi ne kadar yükselirse aylık taksitleri de o oranda artıyor ancak özellikle İstanbul’daki kira rakamları düşünüldüğünde aylık geliri uygun olanlar için kira vermek yerine ev almak daha cazip hale gelebiliyor.

Her kesime hitap ediyor

Önceki uygulamada 10 milyon ve üzeri konutlar için kredi kullanılamıyordu. Ancak yeni sistemde 10-20 milyon arası sıfır konutlarda yüzde 60-70 oranında kredi kullanma olasılığı doğdu. Dolayısıyla bir anlamda önceden sadece düşük gelirliler kredi imkanından faydalanabiliyorken şimdi her kesime hitap eden kredi imkanları ortaya çıktı. İstanbul özelinde konuşacak olursak bir ailenin oturumuna uygun oda sayısı olan bir evi artık 2 milyon liraya bulmak çok kolay değil. Belli oranda birikime sahip ve gelir düzeyi bir seviyenin üzerindeki kişiler 10 milyon ve üzeri bedeli olan sıfır konutlara kredi alarak yönelebiliyor.

Çünkü zaten 10 milyon üzeri satış bedeli olan bir konutun güncel kira bedeli en az 50 bin lira demektir. Bu kadar büyük kiralar ödemektense birikimi olanlar için krediyle ev alıp taksit ödemek daha mantıklı gelebiliyor.

Deprem riski olan evden taşınma imkanı doğdu

Yeni düzenleme özellikle İstanbul’da depreme dayanıklılık açısından evini riskli görenlere yeni konutlara geçme imkanı da doğuruyor. Çünkü aslında bu yeni uygulama sıfır konutları hareketlendirecek bir adım olarak görülüyor. İstanbul’da çok fazla eski yapı var. Birikimi veya peşinatı yeterli olanlar daha yüksek miktarda kredi kullanarak daha yeni ve hatta sıfır konutlara geçiş yapabilecek. Elbette ikinci el konut almak isteyenlerin de bu anlamda önü açılıyor. Yüzde 90’ına kredi verilen konut fiyatının 2 milyon liradan 5 milyon liraya çıkması yine daha güvenli ev almak isteyen alt gelir grubuna da bir fırsat oluşturabiliyor.

Rakamlarla kredi kullanabilme limitleri

Sıfır Konutlarda;

*Değeri 5 Milyon TL ve altında ise bedelin %80-90’ı oranında

*Değeri 5-10 Milyon TL arasında ise bedelin %70-80’i oranında

*Değeri 10-20 Milyon TL arasında ise bedelin maksimum %60-70’i oranında

*Değeri 20 Milyon TL üzerinde ise bedelin %50-60’ı oranında kredi kullanılabilecek.

İkinci El Konutlarda;

*Değeri 1 Milyon TL ve altında ise bedelin 90’ı oranında

*Değeri 1-2 Milyon TL arasında ise bedelin %60-70’i oranında

*Değeri 2-5 Milyon TL arasında ise bedelin %50,60’ı oranında

*Değeri 5-10 Milyon TL arasında ise 2,5 Milyon TL-3 Milyon TL arasında kredi kullanılabilecek.

*Değeri 10 Milyon TL üzerindeki 2. El konutlarda kredi kullanım imkanı bulunmuyor