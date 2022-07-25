Yazlık konutlar sürekli konuta dönüşmeye başladı

TÜİK verilerine göre konut piyasalarında canlılık devam ederken, Türkiye genelinde haziran ayı bu yılın en yüksek satış görülen ayı oldu. Böylece bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında artış kaydedildi. Emlakjet verilerine bakıldığında ise haziran ayında Türkiye’de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 5, kiralık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 14 artış gösterdi. Satılık konut fiyatlarında en çok yıllık artış gösteren şehir İstanbul olurken, yıllık kiralık konut fiyat artışında Antalya birinci oldu.

Ayda 80 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 20 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı 2022 yılı haziran ayı emlak verilerini yayınladı.

TÜİK verilerine göre 2022 yılı haziran ayında Türkiye genelinde konut satışları 150 bin 509 adet olurken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12, mayıs ayına göre ise yüzde 23 artış gösterdi. Bununla birlikte banka kredisi kullanılarak alınan ipotekli satış tipi ve birinci el satış tipi artış gösterdi.

Yıllık satılık konut fiyat artışında İstanbul, kiralıkta ise İzmir önde

Emlakjet verilerine göre haziran ayında Türkiye’de satılık konut fiyatları aylık ortalama yüzde 5 artarken yıllık artış ise yüzde 196 oldu. Kiralık konut fiyatlarındaki artış ise haziran ayında yüzde 14 olurken, yıllık artış ise yüzde 275 olarak tespit edildi. İstanbul, yüzde 251 seviyesinde artış ile yıllık satılık konut fiyat artışında ilk sırayı aldı. Kiralık konut fiyat artışında ise İzmir zirvede yer aldı.

Aylık satılık konut fiyat artışında Antalya ve Bursa yüzde 10 artış ile haziran ayında ilk sırayı paylaşırken, aylık kiralık artışında İzmir yüzde 92’lik artışla lider oldu. Antalya ise yüzde 8 düşüşle uzun süreden sonra aylık kiralık fiyatlarında gerileme yaşadı.

Toplam konut aramaları içinde Emlakjet kullanıcılarının yüzde 57’si satılık konut ararken, kiralık aramaların oranı ise artarak yüzde 43 oldu.

Haziran’da en çok konut aranan ilçe İstanbul Beylikdüzü oldu

İlçelere göre kiralık ve satılık konut arama verilerine göre İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi en çok aranan ilçe oldu. Beylikdüzü’nü sırasıyla Gaziantep’in Şahinbey ve Ankara’nın Keçiören, Mamak ve Sincan ilçeleri takip etti. En çok konut aranan ilçeler sıralamasında Ankara 4 ilçeyle en çok ilçeye sahip olan şehir oldu.

“Yazlık konutlar sürekli konuta dönüşürken, yazlık bölgeler değerleniyor”

Emlakjet’in haziran ayına özel olarak gerçekleştirdiği özel araştırma dosyasında yazlık konut konusu değerlendirildi. Emlakjet kullanıcılarına yöneltilen sorular doğrultusunda 2021 ve 2022 yılı verileri karşılaştırıldı. Buna göre yazlık bölgede ev sahibi olanların geçen benzer oranda yüzde 22 olurken, kış mevsiminde de yazlık evinde yaşayanların oranı geçen yıla göre 4 puanlık artışla yüzde 50’ye yükseldi. Önümüzdeki yıl içinde yazlık bir bölgeye taşınmayı düşünenlerin oranı ise yüzde 33 oldu.

Emlakjet verilerine göre en çok değerlenen yazlık bölge ise yüzde 456’lık yıllık ortalama satılık fiyat artışı ile Mersin’in Anamur ilçesi oldu. Yıllık ortalama satılık fiyat artışında Anamur ilçesini, Antalya Kumluca (yüzde 311) ve Konyaaltı (yüzde 253) ilçeleri takip etti. Yıllık ortalama satılık fiyat artışında ilk 10 ilçe arasında Antalya’dan 4, İzmir’den ise 3 ilçe yer aldı.

Tolga İdikat: “Yazlık konutta yaşama trendi dikkat çekici”

Araştırma verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Haziran ayında konut satışlarının arttığını ve bununla birlikte Türkiye genelinde aylık satılık ve kiralık konut fiyat artışlarında geçtiğimiz aylarda yaşanan keskin yükselişe kıyasla bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Bu yavaşlamada, konut fiyatlarının belli bir seviyeye gelmesi ve baz etkisi ile fiyat artışı oranının düşmesi etkili oluyor. Son dönemde yazlık bölgelerdeki ilçelerde yaşanan satılık konut fiyat artışları, Türkiye yıllık fiyat artışlarının oldukça üzerinde. Emlakjet olarak biz de haziran ayında yazlık konut talebi dosyasını inceledik ve geçen yılki verilerle kıyasladık. Sonuçlara göre, yazlık talebi artıyor ve uzaktan çalışma trendi iyice yerleşti. Kullanıcılar yazlık bölgelerden de uzaktan çalışma yapıyor.” dedi.

İsmail Özcan: “Yazlıkların tekrar popülaritesini artıracağı döneme girdik”

Yazlıklarla ilginin devam etmesini yorumlayan Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan, “Koronavirüs salgınından sonra gayrimenkul sektörü hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. 1980’lerde popüler olan yazlıklara/ikinci konutlar sahip olanlar, bu mülklerini 2000’lerde elden çıkarmaya başlamışlardı. Ancak pandemi dönemi, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yazlığı olup bu yazlık konutlarını satmayıp elde tutanları ödüllendirdi; teknolojinin uzaktan çalışmayı kolaylaştırması, işi uzaktan yönetme kültürünün gelişmesi, insanların kendilerine “neden şehirde, kalabalıkta yaşıyorum” sorusunu sormaya ve yazlıklarını daimî yaşayacakları konut haline getirmelerine yol açtı. Hatta yazlığı olmayan ama şehirden uzaklaşmak isteyenler, yazlık aramaya ya da en azından tatil bölgelerinde bir arsa alıp oraya küçük bir mobil ev konumlandırmaya başladı. Bu eğilimin devam edeceğini, yazlıkların tekrar popülaritesini artıracağı döneme girdiğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Yazlıklara olan ilginin yeniden artmasının, bu tip konutların da fiyatlarının artmasına neden olduğunu belirten Özcan “Birçok tatil yöresindeki yazlık niteliğindeki konut, büyük şehirlerdeki daire fiyatlarıyla yarışır hale geldi. Çoğunlukla müstakil ev niteliğinde olan, daha çok sahile yakın konumda bulunan yazlıkların fiyatları çok hızlı bir şekilde yükseldi. Fiyatların hâlâ yükseliyor olması, bize talebin devam ettiğini işaret ediyor. Tatil yörelerinde genelde sadece ilkbahar aylarında fiyatlar yükselirdi, şimdi gözlemimiz odur ki neredeyse her mevsim fiyatlar istikrarlı bir şekilde artma eğiliminde.” şeklinde konuştu.

Kağan Mehmet Güley: “Bodrum’da kiralık konut arayanlar kısa süreli kiralamalara yöneldi, satışlar etkilenmedi”

Türkiye’nin en ünlü yazlık ilçesi Bodrum’da faaliyet gösteren Emlakjet Prestij Üyesi Efe Gayrimenkul kurucusu Kağan Mithat Güley ise “Muğla bölgesinde geçen yıl görülen yüksek fiyat artışları bu bölgedeki mülk sahiplerini de fiyat artışlarına yönlendirdi. Fakat bu artış alıcılar tarafında memnuniyetsizliğe sebep oldu. Böylece bazı fiyat artışı talepleri geri çekildi. Piyasada dengeye ulaşmış durumdayız. Okullar kapandıktan sonraki dönem çok hareketli geçmese de konut arayanlar bayramın yaklaşması ile aylık kiralamalar yerine daha kısa süreli kiralamalara yöneldi. Ağustos ve Eylül ayında talebin toparlanarak artmasını bekliyoruz. Satışlarda ekonomik dalgalanmalardan ötürü bir yavaşlama olmuştu. Bodrum bu dalgalanmadan çok etkilenmedi çünkü burada konut fiyatları yüksek olsa da gelir durumu yüksek kişilerce tercih edildiği için arz talep buluşmasının sağlandığını ifade edebiliriz.” dedi.