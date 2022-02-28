Yazlık Bölgelerde Fiyat Artışları Son 1 Yılda İki Katı Geçti

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak’ın açıkladığı Ocak 2022 Emlak Endeksi[1] verilerine göre son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talep ve beraberindeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Fiyat artışlarının en yüksek olduğu ilçe %188 ile Muğla’nın Milas ilçesi olurken, yine Muğla’nın Marmaris ilçesinde %115, Bodrum ilçesinde %113 ve Dalaman ilçesinde %102 oranlarında fiyat artışları gerçekleşti.

Listenin ikinci sırasında yer alan İzmir’in Foça ilçesinde ise son 1 yılda fiyat artışları %150’yi bulurken yine İzmir’in Seferihisar ilçesinde artışlar %129, Dikili ilçesinde %124, Urla ilçesinde %109 ve Çeşme ilçesinde %107 oranlarında oldu.

Üçüncü sırada yer alan Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde son bir yılda satılık konutların ortalama metrekare fiyatları %139 oranında artarken, Muratpaşa ilçesinde %137, Alanya ilçesinde %119 ve Kemer ilçesinde %101 oranlarında artışlar gerçekleşti.

Listede yer alan Balıkesir ve Aydın illerindeki yazlık bölgeler de %100’ün üzerindeki fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde %129 artış gözlemlenirken Edremit ilçesinde %106 ve Ayvalık ilçesinde %100 artış gerçekleşti. Aydın’da ise son 1 yıldaki yükselişler Didim’de %117 ve Kuşadası’nda %114 oranlarında oldu.

Yazlık ilçelerin satılık konut fiyatları değişim oranları