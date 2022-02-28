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Yazlık Bölgelerde Fiyat Artışları Son 1 Yılda İki Katı Geçti

Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak, son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talebi rakamsal verilerle ortaya koydu. Endeks verileri yazlık bölgelerdeki satılık konut fiyatlarının son 1 yıl içerisinde %100’ün üzerinde arttığını gözler önüne serdi.

GAYRİMENKUL 28.02.2022, 10:46
Yazlık Bölgelerde Fiyat Artışları Son 1 Yılda İki Katı Geçti

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak’ın açıkladığı Ocak 2022 Emlak Endeksi[1] verilerine göre son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talep ve beraberindeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Fiyat artışlarının en yüksek olduğu ilçe %188 ile Muğla’nın Milas ilçesi olurken, yine Muğla’nın Marmaris ilçesinde %115, Bodrum ilçesinde %113 ve Dalaman ilçesinde %102 oranlarında fiyat artışları gerçekleşti. 

Listenin ikinci sırasında yer alan İzmir’in Foça ilçesinde ise son 1 yılda fiyat artışları %150’yi bulurken yine İzmir’in Seferihisar ilçesinde artışlar %129, Dikili ilçesinde %124, Urla ilçesinde %109 ve Çeşme ilçesinde %107 oranlarında oldu.

Üçüncü sırada yer alan Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde son bir yılda satılık konutların ortalama metrekare fiyatları %139 oranında artarken, Muratpaşa ilçesinde %137, Alanya ilçesinde %119 ve Kemer ilçesinde %101 oranlarında artışlar gerçekleşti. 

Listede yer alan Balıkesir ve Aydın illerindeki yazlık bölgeler de %100’ün üzerindeki fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde %129 artış gözlemlenirken Edremit ilçesinde %106 ve Ayvalık ilçesinde %100 artış gerçekleşti. Aydın’da ise son 1 yıldaki yükselişler Didim’de %117 ve Kuşadası’nda %114 oranlarında oldu.

Yazlık ilçelerin satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021

Ort. m2 Fiyat

Ocak 2022

Ort. m2 Fiyat

Yıllık

Değişim

1.

Muğla – Milas

4.306 TL

12.421 TL

%188

2.

İzmir – Foça

7.115 TL

17.804 TL

%150

3.

Antalya – Konyaaltı

6.524 TL

15.608 TL

%139

4.

Antalya – Muratpaşa

4.313 TL

10.221 TL

%137

5.

Balıkesir – Burhaniye

3.818 TL

8.750 TL

%129

6.

İzmir – Seferihisar

4.649 TL

10.646 TL

%129

7.

İzmir – Dikili

4.231 TL

9.459 TL

%124

8.

Antalya – Alanya

5.303 TL

11.609 TL

%119

9.

Aydın – Didim

4.582 TL

9.958 TL

%117

10.

Muğla – Marmaris

7.422 TL

15.951 TL

%115

11.

Aydın – Kuşadası

4.859 TL

10.409 TL

%114

12.

Muğla – Bodrum

11.893 TL

25.327 TL

%113

13.

İzmir – Urla

8.422 TL

17.561 TL

%109

14.

İzmir – Çeşme

13.504 TL

27.983 TL

%107

15.

Balıkesir – Edremit

3.493 TL

7.197 TL

%106

16.

Muğla – Dalaman

3.924 TL

7.929 TL

%102

17.

Antalya – Kemer

7.008 TL

14.099 TL

%101

18.

Balıkesir – Ayvalık

5.230 TL

10.464 TL

%100

#yazlık bölge #gayrimenkul #piyasa #endeks #artış
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