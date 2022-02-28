Yazlık Bölgelerde Fiyat Artışları Son 1 Yılda İki Katı Geçti
Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak, son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talebi rakamsal verilerle ortaya koydu. Endeks verileri yazlık bölgelerdeki satılık konut fiyatlarının son 1 yıl içerisinde %100’ün üzerinde arttığını gözler önüne serdi.
Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak’ın açıkladığı Ocak 2022 Emlak Endeksi[1] verilerine göre son 1 yıl içerisinde yazlık bölgelere olan talep ve beraberindeki fiyat artışları dikkat çekiyor. Fiyat artışlarının en yüksek olduğu ilçe %188 ile Muğla’nın Milas ilçesi olurken, yine Muğla’nın Marmaris ilçesinde %115, Bodrum ilçesinde %113 ve Dalaman ilçesinde %102 oranlarında fiyat artışları gerçekleşti.
Listenin ikinci sırasında yer alan İzmir’in Foça ilçesinde ise son 1 yılda fiyat artışları %150’yi bulurken yine İzmir’in Seferihisar ilçesinde artışlar %129, Dikili ilçesinde %124, Urla ilçesinde %109 ve Çeşme ilçesinde %107 oranlarında oldu.
Üçüncü sırada yer alan Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde son bir yılda satılık konutların ortalama metrekare fiyatları %139 oranında artarken, Muratpaşa ilçesinde %137, Alanya ilçesinde %119 ve Kemer ilçesinde %101 oranlarında artışlar gerçekleşti.
Listede yer alan Balıkesir ve Aydın illerindeki yazlık bölgeler de %100’ün üzerindeki fiyat artışlarıyla dikkat çekti. Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde %129 artış gözlemlenirken Edremit ilçesinde %106 ve Ayvalık ilçesinde %100 artış gerçekleşti. Aydın’da ise son 1 yıldaki yükselişler Didim’de %117 ve Kuşadası’nda %114 oranlarında oldu.
Yazlık ilçelerin satılık konut fiyatları değişim oranları
|
Ocak 2021
Ort. m2 Fiyat
|
Ocak 2022
Ort. m2 Fiyat
|
Yıllık
Değişim
|
1.
|
Muğla – Milas
|
4.306 TL
|
12.421 TL
|
%188
|
2.
|
İzmir – Foça
|
7.115 TL
|
17.804 TL
|
%150
|
3.
|
Antalya – Konyaaltı
|
6.524 TL
|
15.608 TL
|
%139
|
4.
|
Antalya – Muratpaşa
|
4.313 TL
|
10.221 TL
|
%137
|
5.
|
Balıkesir – Burhaniye
|
3.818 TL
|
8.750 TL
|
%129
|
6.
|
İzmir – Seferihisar
|
4.649 TL
|
10.646 TL
|
%129
|
7.
|
İzmir – Dikili
|
4.231 TL
|
9.459 TL
|
%124
|
8.
|
Antalya – Alanya
|
5.303 TL
|
11.609 TL
|
%119
|
9.
|
Aydın – Didim
|
4.582 TL
|
9.958 TL
|
%117
|
10.
|
Muğla – Marmaris
|
7.422 TL
|
15.951 TL
|
%115
|
11.
|
Aydın – Kuşadası
|
4.859 TL
|
10.409 TL
|
%114
|
12.
|
Muğla – Bodrum
|
11.893 TL
|
25.327 TL
|
%113
|
13.
|
İzmir – Urla
|
8.422 TL
|
17.561 TL
|
%109
|
14.
|
İzmir – Çeşme
|
13.504 TL
|
27.983 TL
|
%107
|
15.
|
Balıkesir – Edremit
|
3.493 TL
|
7.197 TL
|
%106
|
16.
|
Muğla – Dalaman
|
3.924 TL
|
7.929 TL
|
%102
|
17.
|
Antalya – Kemer
|
7.008 TL
|
14.099 TL
|
%101
|
18.
|
Balıkesir – Ayvalık
|
5.230 TL
|
10.464 TL
|
%100