Yazlık Almayı Düşünenlerin Oranı %33

Ayda 40 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 7,5 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı Mayıs 2021 emlak verilerini yayınladı.

Emlakjet’in her ay farklı bir konuyu özel olarak araştırdığı verilere göre, Mart ve Nisan aylarında Antalya'da konut aramaları korona vakalarının artmasına rağmen azalma göstermedi, 17 günlük kapanmanın yaşandığı Mayıs ayında yalnızca %1 azaldı. Mart ayında korona risk haritasında turuncudan kırmızıya dönen Muğla’da da hem Nisan hem Mayıs aylarında konut aramaları artmaya devam etti. Emlakjet'in yaptığı araştırmaya göre kullanıcılarının %23’ünün yazlık evi bulunuyor. Yazlık evi bulunanların da %46’sı kışın da bu evde yaşıyor. Yazlığı olmayıp önümüzdeki yıl almayı düşünenlerin oranı %33. Yazlıktayken uzaktan çalışanların oranı %60. En çok konut aranan 5 il içerisinde, yıldan yıla %37 ortalama fiyat artışı ile Antalya lider.

17 Günlük Tam Kapanma Sonrası Konut Aramaları Artış Gösterdi

Öte yandan, Mayıs ayında Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük kapanma konut aramalarıyla ilgili planların ay sonuna ertelenmesine yol açtı. Kapanmanın açıklanmasıyla birlikte konut satışlarından 100.000’in altını gören gayrimenkul piyasası, Mayıs ayındaki kapanmanın ardından belirgin bir canlılık yaşadı. Emlakjet verilerine göre kapanmadan sonraki 14 günde, kapanma dönemindeki 17 günlük döneme kıyasla konut aramaları günlük olarak ortalama %67 arttı. Nisan ayı ile karşılaştırıldığında, 17 günlük kapanmaya rağmen Mayıs ayında konut aramaları yalnızca %2 oranında düştü.

Mayıs ayında kiralık konut arayanların oranı %37, satılık konut arayanların oranı %63 oldu. Mayıs ayında da kiralık konutlara ilgi artarak devam ederken kiralık aramalar Nisan’a göre sayıca %4 arttı. En çok konut araması yapılan ilk beş il arasında en yüksek fiyat artışı Antalya’da görüldü. Türkiye’deki tüm konut aramalarının yaklaşık çeyreğini oluşturan İstanbul’da aylık %3 fiyat artışı dikkat çekti. Ankara’da ve Bursa’da aydan aya belirgin bir fiyat artışı görülmezken, yaz mevsimiyle taleplerin arttığı İzmir’de %2 aylık fiyat artışı saptandı. Mayıs ayında en çok konut araması yapılan ilçe Konya’nın Selçuklu ilçesi oldu. Gaziantep Şahinbey Mayıs ayında da ilk 5’te 2.sırada yer alırken, Kuşadası da yaz mevsiminin gelmesiyle konut aramalarında ön plana çıkan ilçeler arasında yer aldı ve 3.sırada görüldü. Listenin 4. ve 5.sırasında İstanbul’dan Beylikdüzü ve Pendik yer aldı. Beylikdüzü’nde aylık fiyat artışı %2’yle devam etti. Kuşadası’nda aylık %2, yıllıksa %70 üzerinde fiyat artışı görüldü.

Mayıs ayı verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Mayıs ayındaki 17 günlük kapanma kararı gayrimenkul sektörünü yakından etkiledi. Ofisler telefonla talep toplamaya devam etti, tapu daireleri açıktı. Fakat ev göstermeler gerçekleşemediği için ilk 17 gün konut aramalarında durgunluk yaşandı. Kapanmanın ardından konut talepleri biriken kullanıcılar harekete geçti böylece Mayıs ayının son gününde konut aramalarında ortalama günlük %67 artış gözlemledik. Mayıs ayında geçtiğimiz aya göre arama hacmi yalnızca %2 düştü. Arama hacminin yüksek olmasının konut satışlarına da yansıyacağını öngörüyoruz.” dedi.

Uzaktan çalışma imkânı yazlık bölgelere ilgiyi artırıyor

Antalya Kepez’de konut ve arsa üzerine portföy yönetimi yapan Emlakjet Prestige üyesi, ATO Yatırım Yöneticisi Osman Akgül’ün yaptığı değerlendirmede ise, “Son bir yılda pandeminin etkisiyle Antalya, kent sakinleri dışında İstanbul Ankara gibi büyük şehirlerden de ilgi görmeye başladı. Uzaktan çalışma imkanıyla kimi çalışanlar yazlık bölgelere taşınıyor. Son dönemde yazlık olarak da tercih edilen villalara da talep yoğun. Geçtiğimiz yıl villa portföyleri hızlı işlem gördü, havaların ısınmasıyla birlikte bölgede artan yazlık talebine yetecek kadar konut bulunamayabiliyor. Mayıs ayında önceki aya göre %64 artan yazlık aramalarının önümüzdeki yaz aylarında daha ivmeli artacağını düşünüyoruz.” denildi.

Pandemi etkisiyle yazlık aramaları son dönemde artış gösterdi

Emlakjet verileri doğrultusunda gayrimenkul piyasasını değerlendiren Antalya Emlakçılar Odası Başkanı Şeref Sağlam “Yazlık aramalarının pandemi etkisiyle son dönemde artış sağladığı bir gerçek. Özellikle büyük şehir sakinleri tarafından gözde tatil beldeleri arasında Antalya gözde tatil beldeleriyle en gözde iller arasında. Emlakjet’in verilerine göre korona vakalarının artmaya devam ettiği mart ve nisan aylarında Antalya’da konut aramaları artmaya devam etti. 17 günlük kapanmanın yaşandığı mayıs ayında yalnızca %1 azaldı. Yazlıklara olan arama talebi ise geçen aya göre Türkiye genelinde %64 arttı. Öte yandan yazlıklara talebin arttığından bahsetmek, yazlık konut arayan her kullanıcının hayalindeki evi bulabildiği anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz yıl uygulanan faiz teşviği ardından satılık fiyatları da büyük oranda arttı. Bu durum Antalya bölgesinde de yıllık fiyatın ortalamada %37 artmasına sebep oldu. Dolayısıyla yeni konut almaya bütçesi yetmeyip kiralıklara yönlenen kullanıcı sayısı da çok yüksek.” dedi.